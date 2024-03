A lo largo de los últimos días se generó una enorme polémica dentro del fútbol argentino por lo que fue el arbitraje de Pablo Dóvalo en Barracas Central – Independiente, donde no expulsó a Alexis Domínguez y luego anotó uno de los goles del partido.

Fueron varias las personalidades relacionadas al campeonato nacional que se refirieron a lo ocurrido, se pusieron del lado de Independiente y también expusieron las ocasiones en las que fueron perjudicados por los diferentes colegiados. Uno de ellos fue Newell’s, ex equipo de Ricardo Caruso Lombardi, que supo ser el director técnico entre 2007 y 2008.

En las últimas horas, y con el afán de no solo defender a la Lepra, el Tano se encargó de cruzar a Lionel Messi. Sí, totalmente de la nada, cuestionó al delantero de Inter Miami y la Selección Argentinapor no expresarse ante la situación que se vive domingo a domingo en la Copa de la Liga Profesional, algo que sí hizo el Kun Agüeroluego de que Carlos Tevez destapara la olla en conferencia de prensa.

“Si Messi dijera: ‘Che, a Newell’s no lo caguen más’ quedate tranquilo que a Newell’s no le cobran más un lateral en contra. Pero bueno, no les importa a ellos. Están en otro mundo, no les interesa lo de acá”, enfatizó el entrenador de 62 años, quien está enemistado con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, como así también con el director nacional de arbitraje de la AFA, Federico Beligoy.

Caruso Lombardi confesó por qué razón no está dirigiendo

En la misma entrevista, Ricardo Caruso Lombardi reveló los motivos que lo llevaron a no tener un equipo desde hace 3 años: “No estoy dirigiendo porque el Chiqui Tapia me soltó la mano. Cuando se dio cuenta de que tenía mucha gente atrás mío, me dejó de lado. Dirigiendo a Belgrano, contra Barracas, me hizo de todo. Desde cortar la luz hasta que el árbitro me eche sin haber hecho nada”, indicó.

La crítica de Caruso Lombardi hacia el arbitraje

Sin mencionarlo, el ex entrenador de Argentinos Juniors, Racing Club y San Lorenzo disparó contra Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA, y sostuvo que “el fútbol es un negocio y no lo saben manipular. Si los que lo manejan no saben, queda a la vista de todos. A los árbitros ya los traen preparados para dirigir una sola camiseta”.