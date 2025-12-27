Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol argentino

Christian Gray, verdugo de Boca en el Mundial de Clubes, explicó por qué se dio vuelta y ahora prefiere a River: “Obviamente”

A seis meses de amargar al Xeneize con el Auckland City, el defensor neozelandés reapareció en un video viral e inclinó la balanza hacia el Millonario.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Christian Gray, verdugo de Boca en el Mundial de Clubes con Auckland City.
© GettyChristian Gray, verdugo de Boca en el Mundial de Clubes con Auckland City.

Durante el 2025, pocos nombres resonaron con tanta fuerza en el fútbol argentino como el de Christian Gray. No se trataba de una estrella millonaria, sino del defensor amateur del Auckland City que fuera de las canchas se gana la vida como profesor de educación física. El mismo que en el Mundial de Clubes anotó el histórico gol ante Boca, escribiendo una de las páginas más surrealistas del certamen.

A poco menos de seis meses de aquel hito, Gray volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez no por un cabezazo salvador, sino por una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales y que involucra la eterna dicotomía argentina: ¿Boca o River?

La reaparición mediática del zaguero se dio gracias a @gianvella_, un hincha de River que viajó desde Australia hacia Nueva Zelanda con el objetivo de conocer al verdugo del clásico rival. Al concretar el encuentro, la pregunta fue inevitable y Gray, con una leve sonrisa, no tuvo tapujos en responder.

Recibí mucho apoyo de la gente de River, obviamente. Pude conocer a muchos hinchas de Boca luego del partido y la mayoría, en realidad todos, fueron muy buena gente. Pero porque vos estás acá, voy a decir River“, expresó el jugador.

Tweet placeholder

La paradoja: cuando eligió a Boca

Lo curioso de la declaración actual es que contradice sus propios dichos de hace unos meses. Tras el impacto mundial de su gol, Gray había dialogado con el diario Olé y, al ser consultado sobre qué vereda elegiría si lo llamaran para sumarse como refuerzo, su postura fue diferente.

Publicidad
Incertidumbre en el Mundo Boca: por qué Riquelme no confirma a Claudio Úbeda como el entrenador para 2026

ver también

Incertidumbre en el Mundo Boca: por qué Riquelme no confirma a Claudio Úbeda como el entrenador para 2026

Gallardo los espera: River negocia a contrarreloj para cerrar a 3 refuerzos antes del 2 de enero

ver también

Gallardo los espera: River negocia a contrarreloj para cerrar a 3 refuerzos antes del 2 de enero

Voy a decir Boca. Los aficionados fueron muy respetuosos y mostraron su apoyo ante todo el partido, eso es lo que aprecio de Boca, el apoyo fue increíble“, aseguró en aquel entonces. Además, había destacado la grandeza del Xeneize: “Todos sabemos lo grande que es Boca, la historia que tiene. Le tenemos mucho respeto a la calidad del club“.

Más allá de las rivalidades, la vida de Christian Gray no cambió tras su impacto wn el fútbol profesional. Sí, con 28 años, su tiempo se reparte entre los entrenamientos y su verdadera vocación: dar clases en la escuela intermedia Mount Roskill y en una escuela primaria de Auckland.

Fue un sueño y la verdad fue un poco sorprendente porque normalmente no marco goles, pero fueron muchos sentimientos felices. Creo que la mejor palabra para describirlo es surrealista“, había confesado sobre el momento en que la pelota tocó la red. Hoy, el “Profe” sigue dando clases, pero en Argentina su nombre está lejos de ser olvidado.

Publicidad

Datos clave

  • Christian Gray eligió a River en un video viral junto a un hincha millonario.
  • El verdugo de Boca en el Mundial de Clubes se contradijo respecto a sus elogios previos al Xeneize.
  • A sus 28 años, continúa trabajando como profesor de educación física en Nueva Zelanda.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Julio Furch, sin escalas de Banfield al Regional de La Pampa
Fútbol Argentino

Julio Furch, sin escalas de Banfield al Regional de La Pampa

Guido Vadalá, de ilusionar a Boca y pasar pos la Juventus a ser el refuerzo estrella del campeón de Chile
Fútbol Sudamericano

Guido Vadalá, de ilusionar a Boca y pasar pos la Juventus a ser el refuerzo estrella del campeón de Chile

El consejo de Miguel Borja en sus redes tras su salida de River y las charlas con Boca
River Plate

El consejo de Miguel Borja en sus redes tras su salida de River y las charlas con Boca

Afirman que el pase de Hinestroza a Boca se frenó: el motivo
Boca Juniors

Afirman que el pase de Hinestroza a Boca se frenó: el motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo