Christian Gray, verdugo de Boca en el Mundial de Clubes, explicó por qué se dio vuelta y ahora prefiere a River: “Obviamente”

Durante el 2025, pocos nombres resonaron con tanta fuerza en el fútbol argentino como el de Christian Gray. No se trataba de una estrella millonaria, sino del defensor amateur del Auckland City que fuera de las canchas se gana la vida como profesor de educación física. El mismo que en el Mundial de Clubes anotó el histórico gol ante Boca, escribiendo una de las páginas más surrealistas del certamen.

A poco menos de seis meses de aquel hito, Gray volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez no por un cabezazo salvador, sino por una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales y que involucra la eterna dicotomía argentina: ¿Boca o River?

La reaparición mediática del zaguero se dio gracias a @gianvella_, un hincha de River que viajó desde Australia hacia Nueva Zelanda con el objetivo de conocer al verdugo del clásico rival. Al concretar el encuentro, la pregunta fue inevitable y Gray, con una leve sonrisa, no tuvo tapujos en responder.

“Recibí mucho apoyo de la gente de River, obviamente. Pude conocer a muchos hinchas de Boca luego del partido y la mayoría, en realidad todos, fueron muy buena gente. Pero porque vos estás acá, voy a decir River“, expresó el jugador.

La paradoja: cuando eligió a Boca

Lo curioso de la declaración actual es que contradice sus propios dichos de hace unos meses. Tras el impacto mundial de su gol, Gray había dialogado con el diario Olé y, al ser consultado sobre qué vereda elegiría si lo llamaran para sumarse como refuerzo, su postura fue diferente.

“Voy a decir Boca. Los aficionados fueron muy respetuosos y mostraron su apoyo ante todo el partido, eso es lo que aprecio de Boca, el apoyo fue increíble“, aseguró en aquel entonces. Además, había destacado la grandeza del Xeneize: “Todos sabemos lo grande que es Boca, la historia que tiene. Le tenemos mucho respeto a la calidad del club“.

Más allá de las rivalidades, la vida de Christian Gray no cambió tras su impacto wn el fútbol profesional. Sí, con 28 años, su tiempo se reparte entre los entrenamientos y su verdadera vocación: dar clases en la escuela intermedia Mount Roskill y en una escuela primaria de Auckland.

“Fue un sueño y la verdad fue un poco sorprendente porque normalmente no marco goles, pero fueron muchos sentimientos felices. Creo que la mejor palabra para describirlo es surrealista“, había confesado sobre el momento en que la pelota tocó la red. Hoy, el “Profe” sigue dando clases, pero en Argentina su nombre está lejos de ser olvidado.

