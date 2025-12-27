Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Incertidumbre en el Mundo Boca: por qué Riquelme no confirma a Claudio Úbeda como el entrenador para 2026

Se acerca el inicio de la pretemporada xeneize y aún no hay confirmación oficial sobre el puesto del entrenador para el próximo año.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Imagen de Úbeda y Riquelme creada con Gemini IA
© Prensa Boca vía Gemini IAImagen de Úbeda y Riquelme creada con Gemini IA

Queda menos de una semana para que termine el año y la incertidumbre en Boca respecto a quién será su entrenador durante el 2026 es cada día más grande. La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme decidió, hasta el momento, jugar al silencio y no dio anuncio alguno de la continuidad de Claudio Úbeda al mando del plantel profesional.

Lógicamente, que el Sifón no sea confirmado como el DT para el año próximo genera todo tipo de especulaciones mediáticas y en el Mundo Boca en general. Lo cierto es que, puertas adentro, no hay contactos con otro entrenador que tome las riendas del equipo en 2026.

Al quedar solo cinco días para que empiece la pretemporada el 2 de enero, el abanico de opciones se reduce incluso más.

En resumen, da la sensación que -salvo un bombazo de última hora durante los días finales del año- Riquelme y Marcelo Delgado, hoy mánager de Boca, eligieron la continuidad de Claudio Úbeda para el proyecto xeneize de cara a la temporada siguiente.

El Chelo habló recientemente al respecto y reveló que “están analizando la situación”, pero aún no sentenciaron un veredicto final sobre el futuro de Úbeda y del puesto de DT para Boca. Hay un motivo detrás de todo el misterio que guardan en Brandsen 805 sobre esta cuestión.

Por qué Riquelme no anuncia la continuidad de Claudio Úbeda

No es una novedad que Boca no anuncie este tipo de cuestiones bajo la dirigencia de Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, a principios de la temporada 2023 se vivió una situación similar con Hugo Ibarra.

Publicidad
Es recordado por un penal histórico, ganó la Libertadores con Boca y Riquelme lo piensa como ayudante de Claudio Úbeda

ver también

Es recordado por un penal histórico, ganó la Libertadores con Boca y Riquelme lo piensa como ayudante de Claudio Úbeda

El Negro fue entrenador interino la segunda parte del 2022 y se extendió su vínculo por un año más sin confirmación oficial del club. Con Úbeda parecería tratarse de un caso calcado, con la diferencia de que el Sifón heredó la duración del contrato que tenía Miguel Ángel Russo, que era hasta junio del 2026.

Al poseer contrato vigente por seis meses más, desde Boca no creerían necesaria una confirmación de la continuidad de Úbeda, a pesar de que pusieron en duda lo que podría suceder cuando se habló de analizar su situación.

Lo principal de la cuestión, a fin de cuentas, tiene al hermetismo como protagonista principal. Puertas adentro niegan contactos con otros entrenadores, pero tampoco dan como confirmada la continuidad del Sifón.

Publicidad

La pretemporada comienza el 2 de enero, y fuera de Brandsen 805 se desconoce qué pasará con el DT que comandará un 2026 que tendrá la Copa Libertadores como objetivo principal. Puertas adentro, sin anunciarlo, confían en Úbeda.

Los cambios que asoma Boca para el cuerpo técnico

A pesar de contar con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo, Riquelme y Delgado planifican sumar un miembro más al CT de Úbeda para el 2026.

Entre las opciones aparecen Pablo Ledesma, actual DT de la sexta división de inferiores xeneizes, y Leandro Gracián, quien fue el entrenador de Deportivo Madryn la última temporada de la Primera Nacional.

Publicidad

¿Cuándo debuta Boca en el Apertura 2026?

El primer partido de Boca en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga será ante Barracas Central en La Bombonera, el fin de semana del domingo 25 de enero. Su primer partido en condición de visitante será entre semana, ante Estudiantes de La Plata, campeón del último Clausura y del Trofeo de Campeones.

En síntesis

  • 2 de enero: fecha de inicio de la pretemporada de Boca para el año 2026.
  • Claudio Úbeda posee contrato vigente con la institución hasta junio de 2026.
  • Juan Román Riquelme no ha contactado a otros directores técnicos para el próximo ciclo.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Los dos refuerzos que quiere cerrar Boca antes del 2 de enero y otras dos búsquedas que se mantienen activas
Boca Juniors

Los dos refuerzos que quiere cerrar Boca antes del 2 de enero y otras dos búsquedas que se mantienen activas

Colo Barco: por qué se fue de Boca y su relación con Riquelme en 5 palabras
Boca Juniors

Colo Barco: por qué se fue de Boca y su relación con Riquelme en 5 palabras

Boca va por la renovación de Zeballos: el factor clave
Boca Juniors

Boca va por la renovación de Zeballos: el factor clave

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”
Boca Juniors

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo