Incertidumbre en el Mundo Boca: por qué Riquelme no confirma a Claudio Úbeda como el entrenador para 2026

Queda menos de una semana para que termine el año y la incertidumbre en Boca respecto a quién será su entrenador durante el 2026 es cada día más grande. La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme decidió, hasta el momento, jugar al silencio y no dio anuncio alguno de la continuidad de Claudio Úbeda al mando del plantel profesional.

Lógicamente, que el Sifón no sea confirmado como el DT para el año próximo genera todo tipo de especulaciones mediáticas y en el Mundo Boca en general. Lo cierto es que, puertas adentro, no hay contactos con otro entrenador que tome las riendas del equipo en 2026.

Al quedar solo cinco días para que empiece la pretemporada el 2 de enero, el abanico de opciones se reduce incluso más.

En resumen, da la sensación que -salvo un bombazo de última hora durante los días finales del año- Riquelme y Marcelo Delgado, hoy mánager de Boca, eligieron la continuidad de Claudio Úbeda para el proyecto xeneize de cara a la temporada siguiente.

El Chelo habló recientemente al respecto y reveló que “están analizando la situación”, pero aún no sentenciaron un veredicto final sobre el futuro de Úbeda y del puesto de DT para Boca. Hay un motivo detrás de todo el misterio que guardan en Brandsen 805 sobre esta cuestión.

Por qué Riquelme no anuncia la continuidad de Claudio Úbeda

No es una novedad que Boca no anuncie este tipo de cuestiones bajo la dirigencia de Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, a principios de la temporada 2023 se vivió una situación similar con Hugo Ibarra.

El Negro fue entrenador interino la segunda parte del 2022 y se extendió su vínculo por un año más sin confirmación oficial del club. Con Úbeda parecería tratarse de un caso calcado, con la diferencia de que el Sifón heredó la duración del contrato que tenía Miguel Ángel Russo, que era hasta junio del 2026.

Al poseer contrato vigente por seis meses más, desde Boca no creerían necesaria una confirmación de la continuidad de Úbeda, a pesar de que pusieron en duda lo que podría suceder cuando se habló de analizar su situación.

Lo principal de la cuestión, a fin de cuentas, tiene al hermetismo como protagonista principal. Puertas adentro niegan contactos con otros entrenadores, pero tampoco dan como confirmada la continuidad del Sifón.

La pretemporada comienza el 2 de enero, y fuera de Brandsen 805 se desconoce qué pasará con el DT que comandará un 2026 que tendrá la Copa Libertadores como objetivo principal. Puertas adentro, sin anunciarlo, confían en Úbeda.

Los cambios que asoma Boca para el cuerpo técnico

A pesar de contar con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo, Riquelme y Delgado planifican sumar un miembro más al CT de Úbeda para el 2026.

Entre las opciones aparecen Pablo Ledesma, actual DT de la sexta división de inferiores xeneizes, y Leandro Gracián, quien fue el entrenador de Deportivo Madryn la última temporada de la Primera Nacional.

¿Cuándo debuta Boca en el Apertura 2026?

El primer partido de Boca en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga será ante Barracas Central en La Bombonera, el fin de semana del domingo 25 de enero. Su primer partido en condición de visitante será entre semana, ante Estudiantes de La Plata, campeón del último Clausura y del Trofeo de Campeones.

