Conmoción en Estudiantes: se cayó el pase de Edwin Cetré a Paranaense por “problemas cardíacos”

A pesar de que Edwuin Cetré estaba a trámites de convertirse en jugador de Athlético Paranaense, el pase del colombiano se cayó definitivamente este domingo. Tanto el club brasileño, como Estudiantes de La Plata, lo confirmaron a través de sus redes sociales.

Paranaense iba a abonar alrededor de 6 millones de dólares por el pase de Cetré, la cifra más alta de la historia del club. Sin embargo, Ge Globo informó que los exámenes médicos al futbolista revelaron un “problema cardíaco” que alejó al club comprador de la operación.

A pesar de que el Pincha anunció que la transferencia se había caído por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, el medio brasileño sostiene que todo se canceló por el aspecto médico.

De esta manera, resta confirmar la gravedad de la afección que presentó el delantero colombiano, que también estuvo en la mira de River Plate en este mercado de pases. Las próximas semanas serán clave para conocer como sigue su carrera. Mientras tanto, se reincoporará a Estudiantes.

El comunicado de Estudiantes de la Plata sobre Edwuin Cetré

“El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil.

A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones.

Publicidad

Publicidad

ver también Con River en la cima, Boca cayó al tercer puesto entre los planteles más valiosos del fútbol argentino

De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana para reincorporarse al primer equipo de la institución“.

Los números de Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

Publicidad

Publicidad

Datos clave