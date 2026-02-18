Boca vuelve a la carga por Edwuin Cetré: la maniobra de Riquelme para cerrar a su tercer refuerzo

Los directivos de Boca no se dan por vencidos, y antes de que se venza el cupo que adquirieron por la lesión de Rodrigo Battaglia, apretaron el acelerador para cerrar la operación por Edwuin Cetré. Sí, luego de una floja actuación contra Platense y en la antesala al clásico frente a Racing, buscan la manera de quedarse con el extremo colombiano.

Debido a que el cupo de extranjero está al límite (se permiten seis por equipo, pero solo cinco futbolistas pueden firmar planilla), en el Xeneize pueden sumar a Cetré o Ádam Bareiro, que son los dos jugadores no nacidos en Argentina por los que negocian. Y en las últimas horas, BOLAVIP confirmó que se reactivaron las charlas.

Al menos desde el lado de la dirigencia de Boca, le explicaron a este medio que Juan Román Riquelme apretó el acelerador con las mismas condiciones de la última oferta. Sin embargo, la representación del ex Deportivo Independiente Medellín niega todo tipo de contacto. En la ciudad de las diagonales confirman que la propuesta es exactamente igual a la que ya recibieron.

Según explican desde Brandsen 805, la oferta al Pincha es por un préstamo con obligación de compra, por la que nunca hubo una respuesta desde 1 y 57, donde mantienen los montos en los que iba a realizarse previamente la operación. Incluso, sostienen que lo de Athletico Paranaense ya no corre.

Cabe destacar que, en el caso de ser cedido, cambiará todo el panorama para Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata, ya que debería renovar el vínculo del extremo, el cual finalizará en diciembre de este año.

En el caso de que se sume, pese a que en la revisión médica los estudios no obtuvieron un resultado favorable, en Boca evaluarán puertas adentro cómo responde desde lo físico a lo largo de la temporada. Y de mantener la regularidad que mostró en el último tiempo, tanto los platenses como los colombianos se adjudicarán el dinero negociado en los últimos días.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 87 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

