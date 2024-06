Más allá de los intereses desde Brasil y de Boca por el pase de Adam Bareiro, el paraguayo está cerca de convertirse en nuevo jugador de River debido a que el Millonario pisó el acelerador y ofertó para quedarse con su ficha. Para dejar conforme al Ciclón, teniendo en cuenta que la intención principal era no venderlo a rivales directos, los de Núñez están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión y dejar un plus, que el propio San Lorenzo no pidió a modo de dinero, pero sí como jugadores que se sumarían al traspaso.

En Bolavip, el periodista Germán García Grova reveló que además de los 3.5 millones de dólares de su cláusula, San Lorenzo está interesado en quedarse con el pase de Cristian Ferreira, quien se encuentra cedido desde River en el Ciclón, y en paralelo buscan quedarse con Agustín Palavecino, hoy prescindible para Martín Demichelis en el plantel millonario.

Sin embargo, el volante surgido en Platense tiene todo acordado para seguir su carrera en el Necaxa de México, pero el interés de Leandro Romagnoli -ídolo de Palavecino, quien es hincha de San Lorenzo- de contar con él en el plantel azulgrana podría cambiar el panorama de su futuro.

Y más allá de las negociaciones con River, el “Santo” de Boedo también busca abrir charlas para dar con el reemplazante de Adam Bareiro en la delantera. La solución podría darse, de manera curiosa, en un trueque a cuatro puntas entre River, Necaxa, el propio San Lorenzo y otro club argentino: Banfield.

El trueque entre cuatro equipos que pretende San Lorenzo

Para desprenderse de Bareiro con la cláusula de rescisión, pero a su vez quedarse con su reemplazante y los volantes pedidos a River, en San Lorenzo pretenden sumar a Necaxa y a Banfield a las negociaciones.

¿Y cómo sería esta cuestión? Lo concreto es que el apuntado por el Pipi Romagnoli y Néstor Ortigoza para suplir la baja ofensiva de Adam Bareiro es Milton Giménez, delantero del Taladro. El 9 del equipo de Julio César Falcioni lleva 10 goles en 19 partidos en el 2024 y podría dar el salto a un grande a sus 27 años.

Con Giménez es donde las negociaciones se tornan confusas, ya que Banfield sostinene una deuda con Necaxa por su traspaso a mediados del 2023. En este contexto, según lo informado por ESPN, San Lorenzo le propuso al conjunto de Lomas de Zamora la solución de dicha deuda a cambio del traspaso del atacante, y en paralelo propusieron que Agustín Palavecino sea vendido a México, pero que llegue anteriormente al Ciclón cedido desde dicha institución.

Así, River se quedaría con Adam Bareiro dejándole a San Lorenzo 3.5 millones de dólares, el pase de Cristian Ferreira y una plusvalía por una futura venta del paraguayo. El Ciclón obtendría eso, más la ficha de Milton Giménez desde Banfield y la cesión de Agustín Palavecino desde Necaxa. El club mexicano se quedaría con la ficha de Palavecino y el dinero que le adeudan por Giménez; y Banfield solucionaría su deuda pendiente.

¿Qué dijeron Adam Bareiro y Néstor Ortigoza ante los rumores?

Mientras siguen los rumores respecto a su futuro, Adam Bareiro prefiere esperar y mantener los pies sobre la tierra de cara a la Copa América 2024. “A veces es difícil centrarse en los aspectos personales cuando hay tantos rumores detrás. Tengo la tranquilidad de que, si esos rumores están, es porque vengo haciendo bien las cosas. Ahora tengo que centrarme en la selección (de Paraguay) y el día de mañana veré qué hago de mi futuro con San Lorenzo o cualquiera de los otros clubes“, manifestó desde la concentración paraguaya.

Además, el delantero fue recientemente entrevistado por el youtuber Ezzequiel y le realizó un ping pong con consultas sobre Boca y River. Respecto al mejor equipo del fútbol argentino, Bareiro respondió que era el Millonario, pero que el mejor jugador del torneo local era Cristian Medina, de Boca. En paralelo, a la hora de elegir uno u otro su respuesta fue contundente: “Paso“.

Por su parte, el mánager de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, fue claro respecto a la postura del club. Si bien no le gustaría perder a Bareiro, también es cierto que les urge una venta importante y que, de preferencia, no fuese a otro club del fútbol argentino. “Se evaluarán las ofertas que lleguen para que al club le entre dinero para poder resolver los problemas. No estaría bueno que cambie en el fútbol argentino, si no que se vaya afuera. Es un chico que quiere mucho al club“, dijo en ESPN.