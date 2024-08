Como todo 13 de agosto, este martes se celebra a nivel mundial el Día del Zurdo. Sin embargo, más que en otras ocasiones, este año la celebración tomó relevancia en Argentina debido a unas desafortunadas declaraciones provenientes desde el gobierno nacional. Manuel Adorni, vocero presidencial, quiso hacer un chiste en la conferencia de prensa en la que nombró a deportistas y artistas zurdos que -bajo su perspectiva- “sí aportaron a la grandeza de la Argentina“. Sin embargo, en la enunciación de figuras, omitió nombrar ni más ni menos que a Diego Maradona.

Primeramente, Adorni sentenció: “Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emmanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También saludar a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati, Charly García… Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina“. Luego, alguien en la conferencia nombró a Maradona. “¿Quién?“, preguntó el polémico vocero. “Maradona“, esbozaron nuevamente, para que el economista cierre: “Ah sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores“.

Lógicamente, su omisión al Diego no cayó nada bien en las redes sociales y el vocero recibió el repudio de muchos usuarios. En los medios también, ya que Dalma Maradona se metió en la polémica y le respondió en el canal de streaming de Ángel de Brito. “¿Le contesto al muppet o no? Quiero saber algo: ¿es una persona que repite lo que tiene que decir, que no tiene pensamiento propio o puede opinar lo que quiere?“, comenzó de manera picante.

Cuando le avisaron que en sus dichos, Adorni podía opinar, Dalma sentenció: “Hace un paso de comedia, que hace que se olvida, horriblemente actuado. Cuando le dicen Maradona y dice quien… mirá: te guste o no te guste Maradona, Argentina es conocida gracias a la persona que decís que no conocés. Representó a Argentina, salió campeón y eso no lo podés negar. No sé a que va con esto, es un muppet. Preguntale a todos los que nombraste lo que piensan de él“. La hija del Diego trató a Manuel Adorni de títere con esa analogía del muppet luego que el vocero presidencial omita nombrar a su padre en el Día del Zurdo.

Gimnasia de La Plata y Napoli saludaron a Maradona por el Día del Zurdo

Luego del revuelo generalizado en redes sociales por la omisión a Maradona, desde clubes como Gimnasia de La Plata o Napoli se sumaron a los saludos a Pelusa en X (ex Twitter). “Zurda inmortal” expresaron desde el club platense que lo tuvo como entrenador en 2019 y 2020. El club italiano que lo tiene como máximo ídolo, en cambio, dedicó: “La mejor zurda, no quedan dudas“.

Por qué se celebra el Día del Zurdo el 13 de agosto

Cada 13 de agosto se celebra el Día del Zurdo a nivel mundial. El motivo es para fomentar la inclusión de las personas zurdas y las falencias que aún existen en el mundo por las diferencias con los diestros. Según diversos estudios 1 de cada 10 personas en el planeta es zurda, y las dos organizaciones mundiales, Lefthanders International, Inc. y The Left-Handers Club, lucharon por años para tener un día de concientización para las personas que tienen su perfil izquierdo como el hábil.