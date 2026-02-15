La cabeza de todo el mundo River está puesta en lo que será el partido de este martes contra Ciudad de Bolívar, a quien enfrentarán por los 32avos de final de la Copa Argentina, pero también en lo que serán los siguientes encuentros por el Torneo Apertura, entre ellos su visita a Río Cuarto para jugar ante Estudiantes.

Durante los últimos días, en la provincia cordobesa comenzaron a circular diferentes rumores respecto a lo que sería la localía del León del Imperio, principalmente porque el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini tiene una capacidad de 12.000 espectadores y se especulaba con que podrían salir de su casa para albergar hinchas de River y así tener una mayor recaudación.

Luego de varias idas y vueltas, donde se había postulado al Estadio Parque La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, dentro de la provincia de San Luis, y a tan solo 132 kilómetros de Río Cuarto, era la opción más viable por cercanía y capacidad (28.000 espectadores) para albergar el juego, se confirmó que se enfrentarán en el recinto donde los cordobeses son locales desde octubre de 1938.

Por medio de sus redes sociales, el presidente Alicio Dagatti realizó un posteo donde confirmó el lugar en el que se disputará el encuentro: “El imperio y toda su gente reciben al Millonario en una cita histórica. Estudiantes RC vs. River Plate se juega en el Estadio Ciudad de Río Cuarto”, dice el mensaje.

Será la segunda vez en la historia en que el Millonario dispute un encuentro en dicho estadio, siendo que la única ocasión en la que visitó la ciudad riocuartense fue en marzo de 1984, cuando, por la fecha 3 del antiguo Torneo Nacional, igualaron 2-2 tras los goles de Ariel Ramonda (marcó por duplicado), Eduardo Saporiti y Daniel Teglia.

