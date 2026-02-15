River inició 2026 con Santiago Beltrán en el arco. Franco Armani había sufrido un desgarro en el inicio de la pretemporada, Ezequiel Centurión había regresado al club con una lesión importante desde Independiente Rivadavia y Jeremías Ledesma tomó la decisión de marcharse a Rosario Central.

Beltrán tuvo muy buenas actuaciones en los amistosos de pretemporada y también en las primeras tres fechas -victorias ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate sin goles frente a Rosario Central- pero después fue víctima de una goleada inesperada ante Tigre en el Monumental, aunque poca responsabilidad tuvo en los cuatro goles del Matador.

Si bien se pensaba que Franco Armani iba a reaparecer frente a Argentinos Juniors, ya que había empezado a trabajar en campo, la realidad es que en La Paternal volvió a atajar Beltrán. Nuevamente fue caída para los de Marcelo Gallardo y el clima comenzó a ponerse espeso.

Armani sufrió primero un desgarro y luego una lesión en su talón derecho, de la cual todavía no está al 100%, por tal motivo, se estima que el próximo martes, cuando el Millonario enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina, lo más probable es que Santiago Beltrán continúe como arquero titular.

Franco Armani podría volver el domingo 22 de febrero ante Vélez en Liniers. (Foto: Getty).

¿Cómo podría formar River contra Ciudad de Bolívar?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el probable once para jugar contra Ciudad de Bolívar es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

