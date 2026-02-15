Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Franco Armani no recibió el alta médica y quedó casi descartado para el debut de River en la Copa Argentina

El campeón del mundo todavía no sumó minutos oficiales en lo que va de 2026 y se perdería su sexto partido en el año.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Armani
© GettyFranco Armani

River inició 2026 con Santiago Beltrán en el arco. Franco Armani había sufrido un desgarro en el inicio de la pretemporada, Ezequiel Centurión había regresado al club con una lesión importante desde Independiente Rivadavia y Jeremías Ledesma tomó la decisión de marcharse a Rosario Central.

Beltrán tuvo muy buenas actuaciones en los amistosos de pretemporada y también en las primeras tres fechas -victorias ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate sin goles frente a Rosario Central- pero después fue víctima de una goleada inesperada ante Tigre en el Monumental, aunque poca responsabilidad tuvo en los cuatro goles del Matador.

Si bien se pensaba que Franco Armani iba a reaparecer frente a Argentinos Juniors, ya que había empezado a trabajar en campo, la realidad es que en La Paternal volvió a atajar Beltrán. Nuevamente fue caída para los de Marcelo Gallardo y el clima comenzó a ponerse espeso.

Armani sufrió primero un desgarro y luego una lesión en su talón derecho, de la cual todavía no está al 100%, por tal motivo, se estima que el próximo martes, cuando el Millonario enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina, lo más probable es que Santiago Beltrán continúe como arquero titular.

Franco Armani podría volver el domingo 22 de febrero ante Vélez en Liniers. (Foto: Getty).

Franco Armani podría volver el domingo 22 de febrero ante Vélez en Liniers. (Foto: Getty).

¿Cómo podría formar River contra Ciudad de Bolívar?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el probable once para jugar contra Ciudad de Bolívar es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Publicidad
Encuesta Bolavip: los hinchas de River arrasaron al elegir al hipotético reemplazante de Gallardo

ver también

Encuesta Bolavip: los hinchas de River arrasaron al elegir al hipotético reemplazante de Gallardo

DATOS CLAVE

  • Santiago Beltrán debutó como titular en River tras las lesiones de Armani y Centurión.
  • El arquero Franco Armani padece un desgarro y una lesión en su talón derecho.
  • Beltrán sería titular ante Ciudad de Bolívar el martes por la Copa Argentina.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
River hoy: ironías de los hinchas a Bareiro, la situación de Armani y el probable XI para el debut en Copa Argentina
River Plate

River hoy: ironías de los hinchas a Bareiro, la situación de Armani y el probable XI para el debut en Copa Argentina

Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors
River Plate

Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

Armani volverá a atajar: será ante Argentinos Juniors
River Plate

Armani volverá a atajar: será ante Argentinos Juniors

Polémica bandera en el ATP de Buenos Aires: “Más argento que el mate”
Tenis

Polémica bandera en el ATP de Buenos Aires: “Más argento que el mate”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo