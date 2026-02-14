Los elogios de Guillermo Barros Schelotto al arbitraje a días de enfrentar a River

Después de su buena victoria contra Boca, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto igualó 1 a 1 con Defensa y Justicia y ahora piensa en River, su próximo rival. La sexta fecha, destinada para los duelos interzonales, encontrará al Fortín enfrentando al equipo de Marcelo Gallardo en Liniers. Palpitando ese cruce, el DT soltó una atípica declaración sobre el arbitraje.

“Antes de irme quiero decir algo“, anunció el estratega en la conferencia de prensa posterior a la igualdad en Florencio Varela: “Quiero felicitar al árbitro. Dirigió diez puntos, no tuvo un error. Con toda la expectativa o las especulaciones que había sobre incidentes previos antes de que yo llegara a Vélez, dirigió excelente”.

“Así como con Instituto dije lo mal que habían estado el árbitro (Andrés Merlos) o el VAR, hoy reconozco que el árbitro, los líneas y el cuarto estuvieron excelentes“, concluyó Guillermo, que no dudó en ser elogioso con Fernando Echenique y compañía.

La declaración de Schelotto hace referencia a los antecedentes del juez en la etapa de Gustavo Quinteros, en un duelo que se terminó volviendo personal. Aún así, las palabras del DT llegaron en la antesala de un nuevo duelo con Gallardo, que viene de ser expulsado por Merlos en la derrota ante Argentinos Juniors.

Gallardo: fuerte duelo con Merlos y preocupación por el informe

En contraparte al guiño de Guillermo al arbitraje, Gallardo viene de recibir una tarjeta roja, que derivó en un fuerte cruce con Merlos en la zona de vestuarios. “Además de pésimo árbitro, sos una mala persona”, fueron las palabras del Muñeco al juez, que le retrucó: “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis“.

El encontronazo entre el DT y el árbitro, que minutos antes lo había expulsado por aplaudir irónicamente uno de sus fallos, generó preocupación en Núñez por el informe arbitral. Dependiendo de cuántas fechas reciba, se podrá saber si Napoleón podrá estar o no en el Amalfitani.

¿Gallardo puede ir al banco vs. Vélez?

El artículo 260 del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino marca que si un entrenador es sancionado por 4 partidos o menos, podrá dirigir el siguiente encuentro abonando una multa económica. Si el castigo es mayor, deberá cumplirlo de manera efectiva.

