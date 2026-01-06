Es tendencia:
Tras irse libre de Newell’s, el nuevo equipo en donde jugará Éver Banega y lo enfrentará en el Torneo Apertura

El mediocampista de 37 años, que lució la camiseta de la Selección Argentina, jugará en su tercer equipo del país.

Por Julián Mazzara

Éver Banega es nuevo refuerzo de Defensa y Justicia.
El mercado de pases sigue su curso, donde se confirmó que Éver Banega no renovó su vínculo con Newell’s Old Boys. El anuncio lo hizo Roberto Sensini, el director deportivo, durante la conferencia de prensa en la que presentaron a la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes reemplazan a Cristian Fabbiani.

El mediocampista de 37 años, con pasado en Valencia, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Sevilla, que también participó de las ediciones 2011, 2015 y 2016 de la Copa América con la camiseta de la Selección Argentina, encontró un nuevo rumbo para continuar ligado al fútbol profesional.

Después de varias charlas, Defensa y Justicia acordó el arribo de Banega, quien fue dirigido por Mariano Soso durante su paso por la Lepra. De hecho, el DT fue clave para que se produjera la incorporación por una temporada. Es decir, su fichaje será hasta el 31 de diciembre de 2026.

La llegada del rosarino surgido de las inferiores de Boca, con quien conquistó la Copa Libertadores en 2007, se da luego de que fueran presentados Rubén Botta y Héctor David Martínez, quienes se incorporaron tras sus pasos por Talleres y River, respectivamente. En las próximas horas pasará por las instalaciones del elenco de Florencio Varela y firmará su vínculo.

Éver Banega se fue libre de Newell’s y ahora jugará en Defensa y Justicia.

El paso de Éver Banega por Newell’s

El futbolista que afrontó 65 partidos, aportó 5 goles y brindó 9 asistencias en los últimos dos años donde vistió la camiseta de Newell’s, en términos de rendimiento fue de mayor a menor, quedando muy marcado por el flojísimo presente deportivo del elenco leproso.

Éver Banega enfrentará a su ex equipo

En vísperas de lo que será el inicio del Torneo Apertura, ya está definido el fixture con las primeras doce jornadas. Allí, con la camiseta de Defensa y Justicia, Éver Banega tendrá que enfrentar a Newell’s.

El encuentro se disputará en la ciudad de Rosario, el sábado 7 de febrero, a las 22:15. Será la tercera vez que le toque jugar contra la Lepra: anteriormente lo hizo con Boca, en el Clausura 2007 y en el Apertura 2008, donde logró un triunfo y una caída.

DATOS CLAVES

  • Éver Banega no renovó su vínculo con Newell’s Old Boys.
  • Acordó su llegada a Defensa y Justicia hasta diciembre de 2026.
  • Se suma a los refuerzos Rubén Botta y Héctor David Martínez.
