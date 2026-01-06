En Italia volvieron a dudar de la continuidad de Paulo Dybala y reconocen el interés de Boca: “Su momento más complicado en Roma”

El año recién comienza y Boca todavía no sumó refuerzos en lo que va del mercado de pases, pero todas las miradas ya se posan en el próximo. Y la razón tiene nombre y apellido: Paulo Dybala, cuyo futuro en Roma parece empantanarse cada vez más con el correr de los días, a menos de seis meses para quedar libre. Motivo suficiente para que el interés Xeneize se mantenga vigente, más aún cuando los reportes provenientes de Italia alimentan su ilusión.

“La magia que acompañó al argentino en los últimos años ya no es una certeza, y el club está considerando cuidadosamente su futuro“, escribieron desde el medio partidario Forza Roma, apoyándose en el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, para agregar que “las conversaciones sobre una renovación de contrato no están despegando“.

En ese sentido, para la alegría en La Ribera, el portal desestimó indirectamente los rumores sobre una reunión inminente entre el club y el jugador para negociar un nuevo vínculo. “En octubre, Massara (director deportivo) y el entorno del futbolista habían acordado reunirse más tarde para discutir el asunto, pero por ahora está todo en suspenso“, informó.

Es bajo ese contexto donde los propios romanos destacan que “Boca sigue soñando”. Y los pasos parecen estar claros. “No es probable que Dybala deje la Roma en enero. Los Xeneizes seguramente lo intentarán en junio“, sostiene el informe. Sin embargo, deja una advertencia sobre la mesa: “Paulo aún espera convencer a la dirigencia“. Todo está por verse, pero por ahora nada apaga la ilusión azul y oro.

Paulo Dybala, de rendimiento cuestionado en la derrota de Roma contra Atalanta.

Los dos factores a la que debe prestarle atención Boca sobre Dybala

Pocas dudas caben en que el máximo requisito para que La Joya se vista de Xeneize dependerá del deseo del jugador para regresar al fútbol argentino. Y posiblemente eso se vea exclusivamente ligado al rendimiento que tenga el jugador hasta el final de temporada. La ecuación es simple: de regresar a su mejor nivel, serán altas las chances de que el club desee retenerlo.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, las estadísticas no acompañan a Dybala en ese sentido: lleva siete partidos sin tener injerencia directa en goles, sumado a que en el medio estuvo ausente en dos compromisos por lesión.

“Es quizás el más complicado desde su llegada al club“, detalló Forza Roma, que calificó como “decepcionantes” las últimas actuaciones de su referente. En contraparte, su entrenador, Gian Piero Gasperini lo defendió: “No tenemos otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de forma completamente diferente”. Todo indica que la novela tiene varios capítulos por escribir.

Datos clave

Paulo Dybala tiene su renovación estancada en la Roma y podría quedar libre en junio .

tiene su renovación estancada en la y podría quedar libre en . Boca mantiene la ilusión de ficharlo a mitad de año, descartando una salida en este mercado de enero .

mantiene la ilusión de ficharlo a mitad de año, descartando una salida en este mercado de . La prensa italiana califica su presente como “decepcionante” tras acumular 7 partidos sin goles ni asistencias.

Publicidad