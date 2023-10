Echeverri y Prestianni, las 2 joyas argentinas entre los mejores 60 del mundo según The Guardian

Siendo cuna del buen fútbol y fábrica de grandes figuras mundiales, a cada año se suele destacar a juveniles argentinos dentro de un prestigioso listado que enumera a las mayores promesas que tiene el fútbol mundial de cara a las próximas temporadas.

Menciones entre las cuales The Guardian, el medio británico que elabora el ranking, decidió incluir en este 2023 a las joyas más grandes que tiene el fútbol argentino junto a Valentín Barco: Claudio Echeverri (River) y Gianluca Prestianni (Vélez).

Sin posicionarse en un puesto fijo, el listado solo menciona a los jugadores y no los posiciona en un escalón determinado, los jugadores del Millonario y el del Fortín figuran junto a nombres del todo el mundo.

Pese a que los dos no han contado con los minutos que se esperaba en las últimas semanas de este 2023 tanto en River como en Vélez, Echeverri en mucha menor medida, The Guardian consideró lo hecho por los jugadores en primera y en reserva para posicionarlos.

El presente y el futuro de Prestianni en Vélez y ¿Europa?

Con 31 partidos disputados en lo que va de la temporada con Vélez durante el año, Prestianni ha logrado convertir tres goles en los 1629 minutos que pudo completar. Un total de 18 partidos completos que bajó mucho ya que en la Copa de la Liga estuvo en solo 216 minutos de las ocho fechas disputadas.

Presencias en las que el joven de 17 años pudo mantener lo realizado anteriormente para seguramente marcharse una vez terminada la temporada cuándo Benfica pueda hacer uso del preacuerdo que realizó con Vélez.

Cumpliendo los 18 en enero del 2024, la joya del Fortín posiblemente se vaya a jugar al fútbol luso a cambio 11 millones de dólares por el 85% del pase, según se conoció, continuando así con el legado de los grandes juveniles argentinos que Benfica se ha llevado a sus filas.

El presente de Claudio Echeverri en River

Por su parte, Claudio Echeverri no atraviesa seguramente el 2023 que imaginaba ya que, luego de hacerlo debutar y ponerlo en algunos partidos, Martín Demichelis no le ha dado lugar en sus variantes y todavía no jugó ni un minuto en la Copa de la Liga.

Antes de esto, Echeverri ingresó en cuatro partidos durante la Liga Profesional 2023 y apenas logró disputar 72 minutos en estos encuentros. En los mismos no pudo convertir y asistió a Lucas Beltrán tras un remate al arco que se desvió en el Vikingo.

Según se pudo conocer, Echeverri actualmente no ingresa en los planes de Martín Demichelis por la gran cantidad de jugadores que tiene el plantel. Algo que debería solucionarse en la temporada 2024 tras varias salidas.

La presencia de Prestianni y Echeverri con la Selección en el Mundial Sub 17

Próxima a disputarse en Indonesia, la Copa del Mundo de la categoría juvenil se llevará a cabo a fines de noviembre y comienzos de diciembre recibirá a una Selección Argentina en la que la cinta de capitán posará sobre Claudio Echeverri.

Con el aval de River para que la joya pueda asistir al certamen, el Diablito ya se encuentra trabajando junto al plantel de Diego Placente y realizará la gira previa al Mundial con los amistosos correspondientes.

En lo que respecta a Gianluca Prestianni, resta conocer cuál será la decisión final de Vélez. Si bien a comienzo de año Ricardo Gareca comentó que el club siempre debía ceder sus jugadores a la Selección, ahora es Mendez quién tendrá que definirlo.

Las joyas sudamericanas que comparten la lista junto a Echeverri y Prestianni

Así como el Diablito Echeverri y Gianluca Prestianni, The Guardian incluyó a varias figuras que ya brillan en el fútbol sudamericano como Endrick, Luis Guilherme y Vitor Reis (todos del Palmeiras) o Allen Obando del Barcelona de Ecuador.

Además, otro de los nombres que aparece es Iojan Pérez de River Plate de Uruguay, quién aparece en el radar de varios equipos argentinos, y David Martínez de Monagas de Venezuela.

Encuesta ¿Quién es el jugador argentino con mayor proyección? ¿Quién es el jugador argentino con mayor proyección? YA VOTARON 0 PERSONAS

La lista completa de las 60 mejores promesas del mundo según The Guardian