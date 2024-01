Es un hecho. Ever Banega es jugador de Newell’s. Lleva la 10 en la espalda y porta la cinta de capitán. Lo que no está tan claro son las razones que lo llevaron a regresar a Rosario y no a Boca, cuando parecía que iba a ser ese su destino. Los hinchas del Xeneize lo consideraron una traición. Hubo incluso conjeturas ligadas a la política nacional. El propio futbolista declaró que La Lepra había sido siempre su prioridad mientras buscaba desvincularse de Al Shabab. Sin embargo, la historia del regreso frustrado a Boca esconde un detalle que lo cambia todo según la relató en DSports Radio el periodista Ariel Senosiain.

“A Boca no le interesó Banega. El jugador tuvo más ganas de volver a Boca de las que tuvo el club para que vuelva. Si no, hubiese cerrado en Boca. Cuando Boca buscó a Cavani, que tenía que desvincularse de Valencia, estaban absolutamente pendiente de la rescisión. Fue una gran gestión aquella de Riquelme, que estuvo muy pendiente de Cavani. Con Banega no pasó“, empezó diciendo en el programa No veo la Hora.

Y continuó: “Si llegaba, llegaba, Y si no, no. A esta altura, creo que también es evidente que a Martínez no lo sedujo. Y tiene su derecho. Ahora, esa función la tenés que tener con alguien. Lo que le podía dar Banega a Boca es lo que le está dando a Newell’s. Que en Boca no lo quisieron, está muy claro”.

El giro que toma la historia a partir de la información que aseguró tener Ariel Senosiain fue respaldado por su colega Fafi Pérez, quien cubre el día a día del Xeneize. Si bien este confirmó que Banega fue una prioridad sobre Arturo Vidal, motivo por el que se finalizaron las negociaciones con el chileno, reconoció que no se pisó el acelerador.

“Eso te lo marcan desde Boca, que no era una prioridad. También es cierto que se puso el nombre de Banega por encima del de Vidal, por eso no negociaron más con el chileno. Después sí hubo sorpresa cuando Banega terminó eligiendo Newell’s y acusando que desde Boca nadie se había comunicado”, explicó.

¿Qué dijo Banega sobre su elección?

El exjugador de la Selección Argentina aseguró sentirse muy a gusto con la decisión de llegar a Newell’s tras el importante triunfo obtenido en condición de visitante 2-0 ante Lanús. “Yo me crié en las inferiores de Boca y estoy agradecido por la oportunidad que me brindaron, pero tampoco me quería olvidar del equipo del que soy hincha. Creo que estar en la ciudad, con los amigos y la familia, me permitía estar en un lugar donde me iba a sentir cómodo y tranquilo”, explicó.

Los hinchas de Boca no perdonan a Banega

Lejos de evaluar si desde Boca existió reamente el deseo que tuvo Newell’s de repatriar a Ever Banega, los hinchas del Xeneize se expresaron con gran descontento una vez que se hizo oficial el arribo del mediocampista al equipo rosarino.

“Por mí que Banega se vaya a Chacarita. Me chupa un huev*. Solo acordate de una cosa: Boca te dio de comer, lacra”, le había recriminado un hincha. “Román, Tevez, Gago… Son un caso aparte. Suerte, Banega. Gracias por no venir”, expresó otro. “Banega necesitaba promocionarse. Usó la camiseta de Boca y se fue a Newell’s. Tan sencillo como eso”, había destacado uno más.