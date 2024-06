Este jueves se produjo una gran sorpresa en el marco de la quinta fecha de la actual temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Es que Deportivo Riestra, uno de los equipos más modestos de la máxima categoría, se encontró frente a frente con un peso pesado como River Plate y se terminó haciendo con los tres puntos.

Luego de un primer tiempo favorable desde lo futbolístico para el Millonario, el Malevo se hizo fuerte en la etapa complementaria y triunfó por 2-0 gracias a las anotaciones conseguidas por Alan Barrionuevo y Nicolás Benegas. De esta manera, desató la contundente algarabía de todos y cada uno de los hinchas que dieron el presente.

En ese contexo, Cristian Fabbiani, director técnico de Riestra pero exdelantero de River e hincha confeso de la institución del barrio porteño de Núñez, celebró de manera eufórica las anotaciones conseguidas por su equipo pese a que, hace algunos meses, había prometido que nunca gritaría un gol contra la formación Millonaria.

Pero eso no fue todo. Paralelamente, el también ex atacante de Lanús y Newell’s Old Boys de Rosario, entre otros equipos, también brindó varias perlitas durante la conferencia de prensa. Sin ir más lejos, una de ellas incluyó a Martín Demichelis, su colega y el entrenador de River a quien supo elogiar de manera repetida.

Lisa y llanamente, Fabbiani, sin olvidar su amor por el Millonario, reveló que antes del comienzo del encuentro fue a saludar a Demichelis y le pidió que por favor se haga con el título en la Copa Libertadores de América. De esta manera, demostró que, más allá de su presente, sus sentimientos hacia River siguen totalmente vigentes.

“Apenas empezó el partido lo fui a saludar a Martín porque le tengo mucho respeto. En el oído le dije que por favor gane la Libertadores”, manifestó Fabbiani, entre risas, señalando que, más allá de las variantes que arrojó un partido sencillamente histórico para Riestra, se hizo un tiempo para darle un claro mensaje a Demichelis.