A pesar de que Boca derrotó a River en el Superclásico correspondiente a la Copa de la Liga Profesional, hubo muchísima polémica por el gol que no le convalidaron al equipo dirigido por Martín Demichelis. El árbitro Yael Falcón Pérez primero dudó, luego sancionó en favor del Millonario y finalmente lo anuló, por indicación del VAR.

Por esa simple razón, hubo muchísimas voces que se pronunciaron para aplaudir o criticar la decisión del árbitro. Pero faltaba una persona más: Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino.

A través de sus redes sociales, Beligoy emitió un posteo este martes, el primero desde el Superclásico. A través del tuit, se encargó de felicitar a Facundo Tello, quien fue designado como el único árbitro principal del territorio nacional que irá a la Eurocopaque se llevará a cabo en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio de 2024. “Orgulloso de ustedes, tenemos a los mejores del mundo , el Arbitraje Argentino y el continente Americano tendrá dignos representantes en la Euro 2024. ¡Éxitos!”, escribió en relación a que Gabriel Chade y Ezequiel Brailovsky, jueces de línea, también participarán de la competencia.

Alberto Rojo, el físico que confirmó que no fue gol de River

Alberto Rojo, físico reconocido en Argentina e hincha del Millonario, utilizó la geometría para explicar la verdad de lo sucedido en el arco de Sergio Romero. Para sacar la conclusión, el especialista en mecánica cuántica tuvo en cuenta la sombra del poste y de la pelota. Luego de un fino trazado de líneas (algo que el VAR no utilizó para tomar la decisión final), determinó que Chiquito alcanzó a sacar el balón en la línea. No fue gol.

“Lamento geométrico de un hincha de River. La línea AB está en la dirección de la sombra del poste. La línea XC, paralela a la sombra del poste, sería la sombra de un palito vertical que va de C, la proyección vertical del centro de la pelota al centro de su sombra“ , escribió Rojo (no es familiar ni nada relacionado con el capitán del Xeneize), junto con dos imágenes ilustrativas. “De esta foto se concluye que la pelota está afuera. Conclusión tomada junto con el gran Eduardo Jagla, que (me dice) no es hincha de River”, sentenció el físico cuántico.

La defensa de Federico Beligoy a Pablo Dóvalo tras el escándalo en Barracas Central vs. Independiente

El Director Nacional del Arbitraje también respaldó a Pablo Dóvalo, quien hace algunas semanas denunció a Carlos Tevez por su actuación en un Barracas vs. Independiente: “Si se meten con la persona, con su integridad, su honestidad, su hombría de bien, podés ser un técnico, un médico o un kiosquero, pero obviamente se tomarán acciones judiciales. Por eso tenemos un sindicato y representación gremial, para hacer esa defensa de nuestros afiliados. Si se meten en temas personales, nosotros nos metemos de lleno“.

Luego protagonizó un cruce con Daniel Retamozo, el entrevistador. “Si vos a (Pablo) Dóvalo lo sacás de Barracas, ¿no lo cuidas?”, consultó el periodista, en referencia a todas las suspicacias que hay con este colegiado dirigiendo al Guapo. “Ese tema se habla puertas para adentro, no públicamente“, devolvió Beligoy. “¿Por qué?“, repreguntó el conductor. “Como en tu trabajo, hay cosas que no decís al aire, ¿no? Cuestionás todo. Estás cuestionador. No te alcanza con lo que te digo“, soltó el titular del arbitraje.