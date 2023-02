Tras los fuertes rumores sobre situaciones de violencia y abusos sexuales en Gimnasia y Esgrima de La Plata, ocurridos durante la pretemporada del 2021, los jugadores del club platense hicieron un comunicado en el que niegan estos hechos, y que acompañan la decisión de la dirigencia, con que no hayan bautismos a los juveniles del club.

“Los jugadores del plantel masculino de Primera División del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informamos a socios, socias, hinchas y público en general que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto ‘abuso sexual’ durante la pretemporada 2021 son falsas. Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación", comienza el texto.

Y continúa: "Respetamos y acompañamos la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de ‘bautismo’, ‘ritual’ o ‘rito de iniciación’ que implique el uso de la fuerza física, y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte. Junto con el Cuerpo Técnico, la Comisión Directiva y todos los triperos y triperas seguiremos unidos, trabajando para hacer un Gimnasia cada vez más grande”, reza el comunicado de los jugadores.

¿De donde vienen estas acusaciones?

Durante el partido entre Banfield y Gimnasia, el pasado fin de semana, el juvenil del Lobo, Ignacio Miramón, le cometió una fuerte falta a su ex compañero, Brahian Aleman, que le costó la roja directa. En la transmisión, el periodista Federico Bueno, reveló que "nunca fue buena la relación de Brahian Alemán con los juveniles”, debido a los rituales de inicio a los juveniles que subían por primera vez al plantel de Primera División.

El periodista Mateo Romero, a través de su cuenta de Twitter llamada La Taconeta, explicó en profundidad la situación, comentando que Aleman era el líder de la banda llamada Los Ninjas, quienes eran los encargados de realizar la bienvenida a los que realizaban su primera pretemporada con el plantel profesional.

“La banda liderada por Aleman entró tres veces a la pieza de Miramon para fajarlo entre 7 u 8″, comenzó en su hilo, contando también que Franco Torres y Bruno Palazzo también sufrieron estos ataques. Según cuenta Romero, Torres fue golpeado tras ser envuelto en sábanas, mientras que la “peor parte” se la llevó el Palazzo porque “lo agarraron con una madera astillada y le dejaron sangrando la parte del muslo”.

Estos casos informados, durante la pretemporada 2021, dirigida Leandro Martini y Mariano Messera, tuvieron como consecuencia una sanción de tres días separados del plantel para Alemán y Matías Pérez García, los futbolistas que habrían golpeado a los juveniles en la concentración.

Además, en su programa, Jorge Rial expuso que “la banda la lideraba Brahian Alemán, y lo acompañaban Víctor Ayala, Matías Pérez García y Nelson Insfrán. Podrían ser entre siete y ocho”.

Otro periodista que se refirió a los hechos sucedidos, fue Pablo Carrozza, quien en su cuenta de Twitter denunció que en junio de 2021. "Un jugador le dijo a un juvenil: "xxxxx, quedate tranquilo, que esta noche te visitan los ninjas". Los desnudaban en pleno invierno y los ataban a los árboles de Estancia Chica". Y agregó que a "mediados del 2019. Un marcador central y un volante ingresaron con un látigo y con un palo a la habitación de un juvenil y lo sometieron a vivir un momento espantoso. Lo humillaron, lo golpearon, abusaron de él, le dejaron la cola sangrando y se retiraron.

La palabra del presidente de Gimnasia al respecto

Mariano Cowen, quien llegó a la presidencia de la institución en diciembre del 2022, en diálogo con Argenzuela se refirió al tema: “Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien, como hacían en la Colimba, que no las avalamos. Son cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club”, comenzó. Y aclaró que “no hubo abusos sexuales”.

“Hablé con algunos representantes y con los referentes del plantel, para ponernos como Comisión Directiva a disposición. Tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del que sufrió. Bajo nuestra gestión esas cosas no las vamos a permitir y buscamos desterrarlas. Son prácticas que no están bien en el deporte y en la sociedad”, cerró.