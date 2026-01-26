Mariano Closs apuntó contra el arbitraje por el penal no cobrado a River ante Barracas: “Hay que entender de fútbol”

Pasó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 y las polémicas no faltaron. Aunque River venció por la mínima a Barracas Central como visitante, un penal no sancionado para el Millonario fue una de las jugadas más comentadas de esta primera jornada del certamen.

A los 17 minutos de la primera parte, Fausto Vera tuvo una oportunidad clara para marcar la primera diferencia. Sin embargo, su remate sin arquero se topó con el brazo derecho de Gastón Campi. Tras la revisión en el VAR, el equipo arbitral determinó que no se trataba de una infracción.

Este lunes, en el repaso de la primera fecha del Apertura, Mariano Closs y Leo Gabes volvieron a disparar contra los arbitrajes en el fútbol argentino, haciendo referencia específicamente a la polémica jugada por la que todo River reclamó penal.

“No cambió nada con respecto al 2025. Sigue el mismo director arbitral, siguen los mismos arbitrajes, las mismas polémicas. Que me expliquen por qué un árbitro de la C va de VAR en esta fecha en Primera División”, criticó Gabes en el inicio de un nuevo campeonato.

Closs, en cambio, se refirió a la mano no cobrada en ESPN F12: “Esto es penal, aunque pongan lo que quieran poner como explicación”. Y lanzó un dardo para los colegiados: “Los árbitros saben de reglamento, no todos saben de fútbol. Hay que entender de fútbol, a ciertos referís. Fue mano, muchachos. Salgan del libreto y métanse en el sentido común”.

Todos los árbitros de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Yamil Possi

AVAR: Mariano Ascensi

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Mauro Ramos Errasti

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gonzalo Pereira



20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Felipe Viola

AVAR: Carla López



22.15 Newell’s – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Hugo Paez



22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Nahuel Viñas

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Mihura



19.00 Racing – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlotta



20.00 River – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustin Mendez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastian Bresba



22.15 Estudiantes – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Gabriel Gutierrez

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Mariano Negrette

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Bryan Ferreyra



19.15 Lanús – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Belén Bevilacqua



19.15 Belgrano – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Diego Romero



21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez



21.30 Sarmiento – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Carlos Córdoba

