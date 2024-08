Luego de no poder cumplir su sueño de jugar en River, el mediocampista español, Iker Muniain, viajó a Argentina el pasado miércoles para recorrer la ciudad de Buenos Aires, y además juntarse con otros clubes de la Liga Profesional que le mostraron el interés de incorporarlo.

Uno de estos equipos interesados, era San Lorenzo, que le realizó una oferta formal para ficharlo en libertad de acción, ya que el Vasco se encuentra con el pase en su poder tras no renovar su contrato con el Athletic de Bilbao. En diálogo con Radio La Red, el volante rompió el silencio y explicó cómo está su situación.

“Me encantaría jugar en Argentina. Quiero sentir el fútbol por como lo viven en Argentina”, comenzó explicando el mediocampista de 31 años que lleva dos meses entrenando solo a la espera de ofertas. Y agregó con respecto a la posibilidad de jugar en San Lorenzo: “Voy a analizar la oferta de San Lorenzo”.

“La pasión y los hinchas del fútbol argentino me llaman la atención. Yo amo el fútbol y me encantan los retos. Vamos a ver lo que sucede”, sumó explicando qué es lo que lo motiva para venir al fútbol argentino y tener la primera experiencia de su carrera fuera del Athletic de Bilbao.

Iker Muniain rompió el silencio.

Además, comentó sus sensaciones sobre la rápida visita en Buenos Aires, donde permaneció dos días de paseo: “También me dio buena impresión la ciudad, que no había tenido la oportunidad de conocerla. La pasamos bien, comimos bien y lo disfrutamos. Me encantó Buenos Aires”.

La oferta de San Lorenzo a Iker Muniaín

Según lo informado por TyC Sports, en la reunión entre los dirigentes de San Lorenzo y la representación de Muniaín, desde el Ciclón le ofrecieron al jugador un contrato por 16 meses, con fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025. Es decir, para jugar lo que queda de esta temporada y el curso completo de la que viene.

Tal como lo confirmó en la entrevista con Radio La Red, el español regresará a España y allí analizará la propuesta del Ciclón para definir si tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino, o si esperará otras ofertas para seguir su carrera en otro país.

El revés que sufrió San Lorenzo para fichar a Muniaín

A pesar de que le realizó una oferta formal para fichar al jugador, el Ciclón fue nuevamente inhibido por la FIFA por retrasarse en el pago de la deuda a Fabricio Formiliano, y como consecuencia de esto, no podrá fichar más jugadores. De esta manera, primero deberán pagarle al defensor uruguayo para luego contratar a Muniaín.