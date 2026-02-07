Uno de los tantos futbolistas que debieron buscar una salida de Boca por falta de lugar bajo la consideración del entrenador, fue el caso de Santiago Dalmasso. A pesar de que en esta ocasión se trata de un préstamo a Platense y luego debe regresar, en las últimas horas se encargó de romper el silencio y revelar los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de irse de la institución azul y oro.

El mediocampista de 21 años buscaba asomar en Primera División, pero las múltiples variantes en el puesto que ocupa se lo impidieron. Aquel joven que debutó en la serie ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2024 bajo las órdenes de Diego Martínez, apenas acumula un total de 3 encuentros con la camiseta del Xeneize y luego volvió a bajar para jugar en Reserva.

Lo cierto es que, en una reciente entrevista exclusiva con DSports, Santiago rompió el silencio tras su salida de Boca. “Tenía ganas de salir a buscar minutos“, sentenció en primera instancia como argumento para salir cedido hasta diciembre. Pocos segundos más tarde, el volante prometedor también manifestó: “En mi posición en Boca había muchos jugadores de jerarquía y quería sumar“.

Santiago Dalmasso, a préstamo en Platense desde Boca.

En cuanto a elegir a Platense como destino, Dalmasso expresó: “Tenía buenas referencias del club, estaba la posibilidad de jugar la Copa (Libertadores) y fueron cosas importantes para tomar la decisión“. No conforme con esos dichos, se encargó de dar otro motivo sobre esta experiencia. “Necesitaba cambiar de aire debido a que ya venía con muchos partidos en la Reserva“, comentó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Llegué a un punto en el que necesitaba tener un rol más protagonista“, volvió a insistir el volante categoría 2004. “Fue una decisión mía, no fue por algo malo de Boca, siempre estuve bien ahí. Pero bueno, necesitaba jugar“, argumentó una vez más dando a entender que quería rodaje en Primera.

Cabe recordar que el oriundo de General Villegas viene de ser bicampeón en Reserva al consagrarse en el Trofeo de Campeones Proyección y la Copa Proyección en 2025. Además, era claramente una de las grandes figuras de Boca en el equipo que comanda tácticamente Mariano Herrón, por lo que no solo la edad sino su rendimiento individual pedía a gritos el salto como profesional.

Santiago Dalmasso, durante su estadía en Boca. (Getty Images)

