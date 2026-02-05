Ganó 5 títulos en Boca, descendió con otro club y confesó: “Me daba vergüenza ir a la casa de mis padres”

Son muchos los futbolistas que marcaron una época en las últimas dos décadas del fútbol argentino y no caben dudas que uno de ellos es Diego González. Después de comenzar exitosamente su carrera en Lanús, luego su paso por Racing y su posterior estadía en Boca, su último ciclo lo vivió en San Martín de San Juan, del cual dejó una inesperada confesión que sorprendió a todos.

El experimentado volante de 37 años, próximo a cumplir a 38, tuvo un recordado paso por el Xeneize, donde ganó 5 títulos domésticos entre 2020 y 2023. Tras una estadía fugaz por Chile, regresó a Argentina para disputar el 2025 con la camiseta del Santo y compartir cancha con su hermano por primera vez como profesionales. Sin embargo, el desenlace no fue el esperado, sino todo lo contrario.

Lo cierto es que en las últimas horas, en una entrevista exclusiva con DSports, el Pulpo rompió el silencio. “Me afectó muy fuerte el descenso de San Martín de San Juan“, confesó el mediocampista que integró el equipo titular y no pudo evitar perder la categoría. “Estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme ese descenso de la cabeza“, añadió sobre esa reciente etapa.

Diego González, en San Martín de San Juan.

Pocos segundos más tarde, el oriundo de Lomas de Zamora redobló la apuesta y dio un ejemplo de una de las tantas consecuencias. “Tenía vergüenza de ir a la casa de mis padres y me di cuenta de que estaba mal“, sentenció con un tono de preocupación. “Por suerte pude entender que no cometí ningún crimen y de que la vida sigue“, manifestó en alusión a que solo era un resultado deportivo.

Sin embargo, tampoco le quitó importancia a lo ocurrido a finales de 2025, que derivó en el descenso de San Martín de San Juan a la segunda división del fútbol argentino. “Esas cosas te afectan mucho, uno nunca está preparado para un descenso. Pero por suerte fui saliendo de a poco“, reconoció González ante aquel triste episodio que vivió en la institución verdinegra de Cuyo.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Cuando uno se pone más grande va analizando un poco más las cosas“, sostuvo en primera instancia. “Cuesta a veces salir de la burbuja de un jugador de fútbol y empezar a vivir una vida más normal“, sumó instantes después dando a entender a su larga experiencia dentro del deporte.

Diego González, durante su estadía en Boca. (Getty Images)

