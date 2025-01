Llegó a Independiente por 500.000 dólares, Vaccari no le dio lugar y se fue a México

El mercado de pases está por llegar a su fin, ya que este viernes 31 de enero se le bajará la persiana. Si bien habrá un plazo extra para aquellos equipos que se desprendan de algún futbolista pasada la fecha del cierre, los cuales tendrán tiempo de cubrir el hueco vacante hasta el 12 de marzo, en Independiente están muy atentos, ya que en las últimas horas a Julio Vaccari le quisieron sacar a Kevin Lomónaco.

Desde Monterrey apareció un fuertísimo interés para quedarse con el futbolista con pasado en Tigre y Red Bull Bragantino, pero como también existe la chance de que Sergio Ramos se sume al elenco que comanda Martín Demichelis, desde el Rojo se quedaron con algo de tranquilidad. Eso sí, antes avisaron que solo saldría por la cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares.

En el mientras tanto, los directivos acordaron otra salida hacia el fútbol mexicano. En este caso, Juan Manuel Fedorco pasó a préstamo hacia Puebla, quien lo tendrá por un año sin cargo, pero con dos opciones de compra: si el club mexicano quiere ejecutarla en junio de 2025, tendrá que abonar 1.1 millones de dólares netos (1.4 millones brutos) por el 100% de su ficha. En cambio, si la compra se realiza a fin del corriente año, el monto ascenderá a 1.4 millones netos (1.7 millones brutos).

A pesar de que Fedorco llegó como una promesa procedente de Nueva Chicago, y por una suma de 500.000 dólares, Vaccari no le dio el rodaje que esperaba, ya que solamente afrontó 26 partidos y no convirtió goles ni aportó asistencias. De hecho, como la negociación estaba por cerrarse, no lo utilizó en los dos primeros encuentros del Torneo Apertura 2025.

Juan Fedorco se va de Independiente. (Foto: nstagram juanfedorco)

El mercado de pases de Independiente

Altas: Luciano Cabral, Pablo Galdames, Álvaro Angulo, Sebastián Valdéz, Nicolás Freire, Rodrigo Fernández Cedrés y Joaquín Blázquez.

Interesan : Lucas Román, Juan Bisanz, Víctor Cuesta y Fernando Valenzuela.

: Lucas Román, Juan Bisanz, Víctor Cuesta y Fernando Valenzuela. Bajas: Lucas González, Julio Buffarini, Joaquín Laso, Damián Pérez, Patricio Ostachuk, Diego Segovia y Sergio Ortiz.

