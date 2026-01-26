Es tendencia:
El dardo que José Sosa le lanzó a Santiago Ascacíbar en medio de su posible arribo a Boca: “Él sabrá lo que tiene que hacer”

El Principito, referente e ídolo del Pincha, le marcó la cancha a su compañero, quien está en plena negociación para emigrar.

Por Julián Mazzara

Santiago Ascacíbar está cerca de Boca.

Boca y Estudiantes de La Plata están negociando por la transferencia de Santiago Ascacíbar, uno de los puntos más altos que tiene el plantel dirigido por Eduardo Domínguez. Y lógicamente, la situación es más que tediosa, ya que en el Pincha se quedarían sin la presencia de un futbolista fundamental.

Mientras se define la situación, que prontamente tendría un desenlace, fue José Sosa quien marcó la cancha. El ex Bayern Múnich es uno de los pilares que tiene Domínguez, y es más que una voz autorizada dentro del grupo. Por eso mismo, a la salida del entrenamiento, dialogó con ESPN, y se refirió al tema que tiene en vilo a la ciudad de las diagonales.

“Hablé poco con el Ruso. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice, al menos hasta que el club lo anuncie. Él sabrá lo que tiene que hacer“, exclamó sin pelos en la lengua. Y es que, al buscar ser cuidadoso, en gran parte terminó tirándole la pelota a Ascacíbar, pero llenándolo de presión.

Al instante, el Principito destacó: “Es el capitán principal del plantel, el año pasado me tocó la decisión de darle la capitanía y lo hizo con la seriedad que merece. Es muy importante para el equipo“. ¿Se irá el mediocampista de Estudiantes o seguirá jugando en 1 y 57?

¿Cómo podría destrabarse la llegada de Ascacibar?

En Boca buscarán que Brian Aguirre acepte pasar a Estudiantes de La Plata, indicarán que es una buena oportunidad para que gane rodaje y vuelva con más experiencia al club. De no lograrlo, la única manera que existe es que el Xeneize desembolse más dinero y eso le permita al Pincha salir a buscar un extremo.

La repentina visita del representante de Santiago Ascacibar a la concentración de Boca

La repentina visita del representante de Santiago Ascacibar a la concentración de Boca

La advertencia de González Pirez a Ascacíbar en medio de su posible llegada a Boca

