No es solo San Lorenzo: otro grande del fútbol argentino hizo saber que va por Izquierdoz

Carlos Izquierdoz no seguirá en el Sporting de Gijón, equipo español al que llegó luego de dejar Boca por la puerta de atrás incluso cuando había sido referente y capitán del equipo, envuelto en un conflicto con el Consejo de Fútbol relacionado a sus reclamos por una serie de premios no cobrados en el club.

Su año en la Segunda División del fútbol español no terminó de colmar las expectativas de la directiva y esto llevó a que se comunicara que no iba a ser tenido en cuenta para el proyecto deportivo de la próxima temporada. Sin que surgieran desde ese momento nuevos ofrecimientos en el Viejo Continente, regresar al fútbol argentino pareció siempre la mejor opción.

Por expreso pedido del entrenador Rubén Darío Insúa, San Lorenzo no tardó en interesarse por su contratación. Incluso se dijo que en Racing se tomó nota de la situación actual del jugador. Pero es en Independiente que salieron a expresar abiertamente que lo quieren, un gesto que sin dudas podría ser bien valorado por Izquierdoz.

“Me interesa Carlos Izquierdoz. Es un jugador de experiencia, jerarquía. Es un tipo que te puede aportar no solo dentro del campo sino que también en el vestuario. Por supuesto que me gustaría tenerlo“, confirmó el mánager del Rojo en diálogo con Radio Splendid.

La planificación de Independiente para ir en busca de refuerzos no es sencilla, debido a que está pendiente el pago de deudas millonarias contraídas con el club. La inminente venta de Sergio Barreto al Pachuca de México será de gran ayuda en los dos casos, tal y como explicó Cavallero: “Con la plata de Barreto vamos a estar cerca de levantar la inhibición y después se va armar un mecanismo para poder incorporar para el semestre que viene”.