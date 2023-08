La esposa de Izquierdoz será la encargada de decidir si llega o no al Independiente de Tevez

Carlos Izquierdoz es el futbolista en el que pensó Carlos Tevez, por conocerlo muy bien de su última etapa en Boca, no solo para jerarquizar la defensa de Independiente sino también para nutrirla de un futbolista que sabe lidiar con la presión.

“Cali Izquierdoz es mi prioridad. Una experiencia como la que tiene y que venga a ponerse la camiseta es lo que necesitamos, más en esta situación. No tenemos tiempo. Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. No podemos traer jugadores que no conozcan el fútbol argentino”, manifestó en su conferencia de prensa de presentación.

Según se avanzó en D Sports Radio, el flamante director técnico del Rojo ya se comunicó con el futbolista que milita en el Sporting de Gijón español sin tener la continuidad deseada y este se habría manifestado dispuesto a darle una mano en una cruzada solo apta para valientes.

Pero al mismo tiempo le planteó una condición que podría frustrar su llegada y que tiene que ver con el deseo que pudiera tener su familia de regresar a Argentina. En ese sentido, contrapuesto al deportivo para Cali, su mujer y sus hijos ya están habituados a la vida en España y podrían plantearle no querer volver a pasar por todo lo que conlleva una mudanza de país a país, de continente a continente, a mitad del año.

La situación familiar de Izquierdoz y la importancia que le da a la hora de decidir los rumbos de su carrera se emparenta con la que llevó a Lionel Messi a Inter Miami, rechazando una oferta de Arabia Saudita incluso más jugosa desde lo económica en pos de un destino en el que tanto Antonela Roccuzzo como sus hijos se sintieran más a gusto.

¿En qué equipos jugó Izquierdoz?

El defensor central militó en Atlanta, Lanús, Santos Laguna, Boca Juniors y Sporting de Gijón.

¿Qué refuerzos sumó Independiente?

En el actual mercado de pases, Independiente fichó a Lucas González, Federico Mancuello, Alexis Canelo, Felipe Aguilar y Mauricio Isla.