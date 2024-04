La Copa de la Liga Profesional 2024 entró en etapas de definición en cuanto al armado de los cuartos de final del certamen, ya que queda tan solo una fecha por delante en la fase regular y será cuestión de días para conocer a los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

La competencia estuvo tan ajustada en este semestre que cualquier mínimo resultado podría cambiar los casilleros de las tablas de las zonas A y B en la última fecha. Incluso, si se dan las circunstancias, podría haber un nuevo Boca vs. River en un mata-mata, tal como sucedió por última vez en 2021.

Qué necesitan Boca y River para clasificar en la Copa de la Liga

Boca sacó adelante un partido contra Newell’s que parecía chivo en el fixture pero que el equipo de Diego Martínez lo ganó con carácter, dejándolo en puestos de clasificación a cuartos de final. Si bien está lejos de Godoy Cruz, todavía lo tiene que enfrentar en la última fecha y se ilusiona con el primer puesto.

River, por su parte, todavía debe jugar contra Rosario Central y no puede relajarse porque la pelea por entrar a cuartos de final en la Zona A es infernal. De no vencer al Canalla, matemáticamente no podrá quedarse con el primer puesto del grupo. Eso sí, tiene que ganarle a Instituto en Córdoba para intentar clasificar a cuartos.

¿Hay Superclásico en la Copa de la Liga?

La ecuación es simple: el primero de una zona enfrentará al cuarto del otro grupo y el segundo enfrentará al tercero opuesto, conformando el cuadro de cuartos de final de la Copa de la Liga. Para que haya Superclásico, el Millonario y el Xeneize deberán terminar la fase regular del torneo en dichas posiciones.

La poca diferencia de puntos entre puesto y puesto hace imposible predecir en qué plaza acabará cada equipo, pero tanto Boca como River tienen chances de terminar en la cima de su grupo y así evitarse en la fase eliminatoria hasta la final. En caso de que alguno tropiece en el camino, las posibilidades de un Superclásico en cuartos aumenta.