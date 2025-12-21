Es tendencia:
Se confirmó que Luciano Vietto no conitnuará en Racing y su futuro es incierto

El delantero de 32 años partirá con el pase en su poder luego de un año y medio desde su regreso a Racing.

Por Julián Mazzara

Luciano Vietto, durante el entrenamiento.
Luciano Vietto, durante el entrenamiento.

A lo largo de las últimas horas, Racing llegó a un acuerdo de palabra con Gustavo Costas, y la próxima semana se sellará la renovación de su contrato por los próximos tres años. De esta manera, el entrenador seguirá al frente del plantel hasta el final del mandato presidencial de Diego Milito.

En medio de lo que era la operación por Costas, los directivos continuaban trabajando en la composición del equipo, donde ya estaba confirmada la salida de Gabriel Arias, quien decidió no renovar su contrato y, después de 7 años en la institución, cambiará de rumbo. Y quien seguirá sus pasos será Luciano Vietto.

A pesar de que se esperaba una propuesta para que extendiera su vínculo, pero con un contrato por productividad debido a la cantidad de lesiones que sufrió durante el año, BOLAVIP pudo confirmar que Vietto se irá de la Academia una vez que culmine el 2025 y aún no tiene un futuro definido.

Si bien desde su entorno aseguran que tienen sondeos desde el fútbol sudamericano, aún no hay nada firme. Por eso mismo, a sus 32 años, el nacido en Balnearia tiene un rumbo incierto. Incluso, debido a lo que fue la lumbalgia que lo marginó de gran parte del año, no deja de evaluar la chance de colgar los botines.

Luciano Vietto y Gustavo Costas en pleno entrenamiento. (Prensa Racing)

Luciano Vietto y Gustavo Costas en pleno entrenamiento. (Prensa Racing)

El paso de Luciano Vietto por Racing

Fueron dos ciclos los que tuvo Luciano Vietto con la camiseta de Racing, donde sumó un total de 112 partidos jugados: anotó 26 goles, aportó ocho asistencias y conquistó dos títulos.

Durante todo el 2025, participó de 1.298 minutos que fueron repartidos en 29 actuaciones: cinco goles y tres asistencias.

Todas las lesiones de Luciano Vietto en 2025

  • Distensión en el aductor izquierdo (marzo).
  • Sobrecarga en el gemelo derecho (mayo).
  • Lumbalgia (junio).
  • Molestia en el isquiotibial derecho (agosto).
  • Desgarro en el sóleo derecho (noviembre).

DATOS CLAVES

  • Gustavo Costas acordó de palabra renovar su contrato con Racing por tres años.
  • Gabriel Arias decidió no renovar y se marchará tras 7 años en el club.
  • Luciano Vietto dejará la Academia al finalizar 2025 y evalúa su retiro profesional.
