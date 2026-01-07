Ricardo Centurión acusó a Daniel Angelici de frustrar su convocatoria al Mundial 2018: “Me sacaron seguramente”

Incluso con los excesos extradeportivos con los que lidió prácticamente a lo largo de toda su carrera, por puro talento natural Ricardo Centurión llegó a estar considerado entre los mejores jugadores del fútbol argentino y hasta tuvo la oportunidad de dar el salto al fútbol europeo para jugar en el Genoa de la Serie A, donde jamás terminó de adaptarse.

Conquistó a los hinchas de Boca, antes que esos mismos exabruptos firmaran su sentencia de salida y volvió a alcanzar un gran nivel en su regreso a Racing, club con el que se había estrenado en Primera División, para la temporada 2017/2018. Aquellos años coincidieron con una completa falta de rumbo en la Selección Argentina, en plena intervención de AFA, que derivó después en el arribo de Claudio Tapia a la presidencia y Jorge Sampaoli a la dirección técnica previo a la disputa del Mundial de Rusia de 2018.

Centu siempre dijo haber estado muy cerca de jugar aquella Copa del Mundo, para lo que incluso se reunió personalmente con el DT un día antes que se diera a conocer la lista de futbolistas convocados, que finalmente no lo tuvo ni a él ni a Lautaro Martínez, ambos de gran nivel en La Academia.

Pasaron los años y el extremo de 32 años, que busca club tras desvincularse de Oriente Petrolero, fue un paso más allá en los detalles de la historia de su frustrada experiencia mundialista, apuntando a Daniel Angelici, presidente de Boca con el que se había ido en conflicto, como principal responsable de que le bajaran el pulgar.

Centurión quiere volver al fútbol argentino tras su paso por Oriente Petrolero.

“Uno de los dolores que tengo es no haber ido al Mundial 2018, porque estaba prácticamente adentro. Un Mundial no lo juega cualquiera, es algo increíble. Me sacaron, seguramente. De Boca me voy mal con el presidente (Angelici). Le mandé una carta por Instagram y ahí le erré. No conozco tanto, pero no me meto en el poder. Ya está, fue así”, le dijo Centurión a Fútbol Continental haciendo evidente sus conclusiones por aquella oportunidad frustrada.

Prueba de las desprolijidades que había en la Selección Argentina por aquellos años y que nunca llegó a sanear Jorge Sampaoli fue que aquella aproximación para llevarlo a la Copa del Mundo tuvo lugar cuando este no había disputado ni un solo partido oficial representando a La Albiceleste a nivel de mayores.

El deseo de volver a jugar en Argentina

Ricardo Centurión planteó que sus intenciones para la continuidad de su carrera pasan por volver a jugar en el fútbol argentino y no se mostró nada pretencioso en función de poder cumplir con ese deseo. “La idea que tengo es volver para estar cerca de mi hija, de mi familia, demostrarme a mí mismo y a los que no me tienen confianza que soy el de antes. Tuve un periodo malo en mi vida, pero no tengo ninguna vergüenza”, dijo.

Y agregó: “Quiero demostrar en el fútbol argentino que mi fútbol es otro. Se van a sorprender del fútbol que tengo ahora porque soy más pensante, leo las jugadas antes. A mí no se me cae ningún anillo si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y hacerme ver”.

