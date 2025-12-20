Es tendencia:
Ricardo Centurión se fue de Bolivia y quiere volver al fútbol argentino

El delantero ya se despidió de Oriente Petrolero y varios equipos lo tienen en carpeta. ¿Pega la vuelta?

Por Joaquín Alis

Después de ocho meses intensos, Ricardo Centurión le dijo adiós a Oriente Petrolero y es un hecho que vestirá otra camiseta. El mediocampista ofensivo, que vivió su primera experiencia en Bolivia, regresará al país con la posibilidad de volver a formar parte del fútbol argentino.

Agradecido con el hincha. Va a haber más sufrimiento que éxito en la vida, pero logren el éxito, lo van a disfrutar muchísimo. No quiero llorar, pero los llevó acá“, expresó Riki en sus últimas palabras como futbolista del conjunto de Santa Cruz de la Sierra.

Centu todavía no definió su futuro y, según pudo saber Bolavip, está en el radar de varios clubes. Sin embargo, la idea principal del jugador de 32 años es regresar al fútbol argentino. Riki tiene por delante varias semanas para escuchar propuestas concretas de equipos de la Liga Profesional.

Cabe recordar que Centurión ya supo vestir las camisetas de Racing, Boca, San Lorenzo, Vélez y Barracas Central a nivel local. Sin embargo, lo más probable es que la vuelta a sus tierras termine siendo para representar a otra institución.

Los números de Ricardo Centurión en Oriente Petrolero

Ricardo Centurión se fue de Oriente Petrolero con 31 partidos disputados, siendo el cuarto equipo que más representó a lo largo de su carrera. Su saldo es de 9 goles y 4 asistencias en un total de 1.712 minutos en cancha. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y 2 rojas.

La temporada del Refinero estuvo muy lejos de ser positiva: terminó en el 11° lugar de la Liga de Bolivia, con más derrotas que victorias. Al equipo le costó ser regular de local y sufrió muchísimo en condición de visitnte, donde solo consiguió un triunfo en 14 presentaciones.

DATOS CLAVE

  • Ricardo Centurión finalizó su etapa en Oriente Petrolero tras ocho meses de actividad.
  • El mediocampista registró 9 goles y 4 asistencias en 31 partidos jugados en Bolivia.
  • Centurión, de 32 años, busca regresar a la Liga Profesional del fútbol argentino.
