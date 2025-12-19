Con Enzo Pérez y Lucas Blondel como posibles refuerzos, Nicolás se refirió al mercado de pases que hará Argentinos Juniors

Argentinos Juniors se prepara para un 2026 exigente, con el desafío de la fase previa de la Copa Libertadores en el horizonte. En este contexto, el mercado de pases es un tema fundamental en La Paternal, donde dos nombres de peso propio comenzaron a sonar con fuerza: Enzo Pérez y Lucas Blondel. Al respecto, el director técnico Nicolás Diez rompió el silencio y brindó detalles sobre las gestiones.

Si bien la premisa del entrenador es “mantener el plantel” para sacar ventaja sobre aquellos equipos que se desmantelan y traen incorporaciones masivas, Diez no ocultó que existen puestos puntuales a reforzar. “Blondel me gusta. No he hablado con ninguno de los jugadores que nombran. Con Enzo Pérez hubo un acercamiento, pero todavía no hay una contestación de su parte“, confesó el DT, en diálogo con Tyc Sports, blanqueando las intenciones del club.

La situación de Enzo Pérez

El caso del mendocino es el que más ilusión genera. El volante de 39 años finalizará su vínculo con River el próximo 31 de diciembre y, lejos de pensar en el retiro, se encuentra entrenando de manera particular para mantenerse en forma y escuchar ofertas.

Enzo Pérez podría ser refuerzo de Argentinos Juniors (Getty).

Fue el propio Nicolás Diez quien tomó la iniciativa de contactarlo para explicarle el proyecto deportivo. Ese llamado derivó en una primera reunión que fue calificada como “positiva” por la dirigencia del Bicho. Aunque tiene competencia: el Atlanta United de Gerardo Martino también sondeó al mediocampista para llevarlo a la MLS, quien de todas formas tendría como prioridad permanecer en Buenos Aires por cuestiones familiares.

Blondel y la necesidad de rodaje

El lateral derecho de Boca busca una salida para recuperar el protagonismo perdido durante 2025. Con el Mundial 2026 como gran objetivo —aspira a ser convocado por la Selección de Suiza—, el ex Tigre necesita continuidad urgente.

Aunque el defensor tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares, la intención es negociar un préstamo, aprovechando que Boca está dispuesto a darle salida para que se revalorice. Pero Argentinos tampoco corre solo: Racing, Huracán y Tigre también lo tienen en carpeta.

Con varios pretendientes, Blondel saldrá de Boca en búsqueda de rodaje (Prensa de Boca).

Más allá de los nombres, el técnico dejó en claro cuál es su estrategia para el mercado. “Lo más importante es mantener el plantel y que vengan los menos jugadores posibles, porque ahí le sacás ventaja a otros equipos que traen muchos refuerzos“, sostuvo. Bajo esa lógica, Argentinos empieza a moverse.

