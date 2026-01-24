Rosario Central vs. Belgrano EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Los recibimos para una nueva cobertura. Este sábado se miden Rosario Central y Belgrano de Córdoba.

El partido en Rosario iniciará a las 22 e irá por la pantalla de ESPN Premium.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central choca este sábado ante Belgrano de Córdoba en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Con Yael Falcón Pérez en el arbitraje, el encuentro comenzará a las 22 y se podrá seguir a través de ESPN Premium.

El Canalla le mete primera el 2026 luego de haber obtenido en el último año el controversial trofeo de Campeón de Liga por haber sido el líder de la Tabla Anual. Ahora, con la Copa Libertadores en el calendario, intentará sumar una nueva estrella a su palmarés con Ángel Di María como bandera.