Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

Rosario Central vs. Belgrano EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Con Ángel Di María como capitán, el Canalla se mide ante el Pirata con el objetivo de iniciar el semestre con el pie derecho.

Los refuerzos de Rosario Central y Belgrano

ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Vicente Pizarro y Alexis Soto. Además, Jorge Almirón como DT.

BELGRANO: Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni y Franco Vázquez.

Publicidad

Los árbitros para Rosario Central vs. Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Mihura

Hora y TV

El partido en Rosario iniciará a las 22 e irá por la pantalla de ESPN Premium.

¡Bienvenidos a todos!

Los recibimos para una nueva cobertura. Este sábado se miden Rosario Central y Belgrano de Córdoba.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Belgrano y Central abren su participación en el Torneo Apertura.
© GettyBelgrano y Central abren su participación en el Torneo Apertura.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central choca este sábado ante Belgrano de Córdoba en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Con Yael Falcón Pérez en el arbitraje, el encuentro comenzará a las 22 y se podrá seguir a través de ESPN Premium.

El Canalla le mete primera el 2026 luego de haber obtenido en el último año el controversial trofeo de Campeón de Liga por haber sido el líder de la Tabla Anual. Ahora, con la Copa Libertadores en el calendario, intentará sumar una nueva estrella a su palmarés con Ángel Di María como bandera.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Juan Cruz Komar deberá ser operado por una arritmia cardíaca
Fútbol Argentino

Juan Cruz Komar deberá ser operado por una arritmia cardíaca

Rosario Central quiere a Luca Langoni: los detalles
Fútbol Argentino

Rosario Central quiere a Luca Langoni: los detalles

El City Group se lleva a Alejo Véliz de Rosario Central y lo depositaría en un equipo que juega Copa Libertadores
Fútbol Argentino

El City Group se lleva a Alejo Véliz de Rosario Central y lo depositaría en un equipo que juega Copa Libertadores

AFA confirmó los árbitros de la segunda jornada del Torneo Apertura
Fútbol Argentino

AFA confirmó los árbitros de la segunda jornada del Torneo Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo