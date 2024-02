La realidad es que en el fútbol argentino, específicamente en la Liga Profesional, se juega cada vez menos y los datos no mienten al respecto. Según reveló un reciente informe de OPTA, nuestra Primera División no solo corre por detrás de las grandes ligas de Europa (Alemania, Italia, Inglaterra, etc), sino que tampoco supera a la mayoría de las competencias domésticas sudamericanas (Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela), con un promedio levemente superior a los 50 minutos tiempo efectivo de juego.

Lo más preocupante es que, contrastando con este ranking que fue elaborado con datos de la temporada 2023 de LPF, ningún clásico de la jornada 7 de la Copa de la Liga 2024 estuvo por encima del promedio que señala el informe. Repasamos cada uno de ellos en detalle gracias a la información proporcionada por OPTA.

La gran sorpresa -para muchos una paradoja- en el primer puesto de la lista estuvo en el último partido del domingo: el Lanús de Zielinski y el Banfield de Falcioni protagonizaron el clásico con mayor tiempo efectivo de juego entre los siete clásicos que se llevaron a cabo entre el sábado y el domingo en el fútbol argentino, con 49:58 en el reloj.

Sin embargo, tomando el porcentaje total del tiempo efectivo que se jugó en base a la duración completa del partido, el primer puesto va para el Clásico de Avellaneda: de los 96 minutos que duró el juego, casi 49 estuvo la pelota en acción (51%).

Los clásicos que menos se jugaron

En la parte inversa de la tabla no hay asombros: el duelo entre Newell’s y Rosario Central fue el que menos tiempo efectivo de juego tuvo el fin de semana por la Copa de la Liga, con 40:41. El porcentaje tampoco es positivo: el balón rodó el 39.1% del Clásico de Rosario.

Apenas por encima del choque que se disputó este domingo en el Coloso está ni más ni menos que el Superclásico. A simple vista, el encuentro estuvo abierto y con posibilidades para ambos equipos, pero el reloj marca unos pobres 40:58 minutos de tiempo efectivo sobre los poco más de 95 que permitió Yael Falcón Pérez. La explicación quizás esté en el segundo tiempo: goles, amarillas y demoras para reanudar la acción en el Monumental.

Ranking completo de tiempo efectivo