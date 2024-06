El actual entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, habló sobre varios temas en la previa al arranque de la Copa América 2024. Opinó sobre el presente de Lionel Messi, sobre la Selección Argentina y hasta reveló algunos detalles de su rechazo a Boca Juniors y las posibles llegadas de Ángel Di María y Marcos Rojo al club de la Florida.

En una entrevista con TyC Sports, Martino no le escapó a ningún tema. Actualmente, es el técnico del equipo líder de la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami (35 puntos, supera a FC Cincinnati que tiene 33), pero perderá a varias de sus figuras en los próximos partidos debido a la Copa América. Uno de ellos, por supuesto, es Lionel Messi.

Sobre Messi, el técnico rosarino lo destacó como un “ejemplo para los más chicos“, más allá de “lo difícil” que puede ser jugar con él para en Inter Miami, pero también explicó cómo trata de cuidar su físico ante las exigencias de la MLS.

Gerardo Martino, junto a Lionel Messi en un partido de febrero de 2024 (IMAGO / AFLOSPORT).

“Con el paso del tiempo, uno va viendo que el físico no se recupera de la misma manera, la MLS es una liga muy física (…) Hemos hablado con Messi por el tema de los cambios y de lo prudente que es jugar 20 minutos cuando el partido está definido. Es un jugador que le gusta estar siempre los 90 minutos, todos los partidos, y a veces se requiere algo de convencimiento, charlar con él (…) Yo creo que ahora lo entiende, también ve que hay viajes de altos riesgos, entonces a partir de ahí, cuando nos ponemos de acuerdo cuando analizamos cuándo parar“, contó el Tata.

Respecto a su opinión de la Selección Argentina para la próxima Copa América, el ex entrenador albiceleste destacó algunos aspectos: “La sobriedad y la superioridad con la que juega. La sensación que tenés es que Argentina te gana en cualquier momento cuando quiere. Hoy ya alcanza un nivel de solidez, de madurez y tranquilidad que, psicológicamente, ya te empieza a ganar los partidos antes de jugarlos. Es muy difícil alcanzarlo en una selección“.

¿Qué dijo Gerardo Martino sobre el interés de Boca?

A diferencia de lo que ya supo decir en alguna oportunidad, Tata Martino confesó que la chance de Boca estuvo muy cerca y que hasta le costó rechazar la propuesta. “Lo pensé mucho, porque además estaba sin trabajo. Con el paso del tiempo uno va viendo alguna posibilidad que te gusta mucho como la última. Lo pensé mucho porque las charlas fueron interesantes. No profundizamos mucho porque querían una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar“, admitió.

Si bien enfatizó en que le dio ganas de dirigir a un grande de Argentina, uno de los motivos de no aceptar a Boca tuvo que ver con su situación. “Capaz te agarra con 20 años menos y lo analizás menos, te agarra en la edad que me agarró a mí, analizás un poco más los pros y los contras. También la situación personal: de dónde venía, cómo estaba y si estaba al 100 por ciento: no son lugares para trabajar al 99 por ciento. Son lugares que demandan mucho y uno tiene que estar con muchas certezas“, explicó. Y agregó: “El fútbol argentino demanda y desgasta mucho“.

Tata Martino confesó que llamó a Marcos Rojo y explicó la situación de Ángel Di María

Inter Miami se ha caracterizado por contratar todo tipo de estrellas, algo que le ha servido a Gerardo Martino para llegar al título de la Leagues Cup la temporada pasada. Además de Lionel Messi, contó con Sergio Busquets y Jordi Alba. Para esta campaña sumó a Luis Suárez. Y ahora los rumores apuntan a un nombre de la Selección Argentina, Ángel Di María.

Ángel Di María luciendo la nueva camiseta de la Selección Argentina (IMAGO).

Sin embargo, tal como ya explicó en algunas conferencias de prensa, no le encuentra lugar en el plantel a Di María debido a las reglas en los planteles que tiene la MLS. “Me mencionaron al pasar una posibilidad. Hoy yo no me imagino. En los lugares en los que imagino yo a Ángel, no tenemos margen, no tenemos DP (NdeR: Jugador designado). No lo veo por ese lado. Después las negociaciones pueden hacerse, por ahí puede venir en otra categoría que no se hubiese podido generar antes“, explicó.

En tanto, confesó que llamó a Marcos Rojo para que sea jugador de Inter Miami en el mercado de enero. Sin embargo, la respuesta del futbolista xeneize fue contundente: “Lo llamé a Rojo hace seis meses. Me dijo: ‘Me quedo en Boca’“, sentenció el Tata.