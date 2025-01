Fue campeón con Racing, anheló con jugar en Boca y ahora reforzaría a San Miguel en la Primera Nacional

Así como los equipos de la Liga Profesional están reforzándose para poder lograr un título que los deposite en la Copa Libertadores del próximo año, en la Primera Nacional también potencian a sus respectivos planteles. Uno de esos casos es el de San Miguel, que ya adquirió al ex DT de Boca, Sebastián Battaglia. Pero ahora, están por quedarse con un futbolista que pasó por Racing.

Sí, el deseo del Trueno Verde es poder ascender a la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que ya adquirió 14 refuerzos, donde se destacan los arribos de Cristian Erbes, Daniel Sappa, Ezequiel Parnisari, Claudio Mosca y Lautaro Parisi. Pero en las últimas horas, los directivos apretaron el acelerador para incorporar a Emiliano Vecchio, el mediocampista que viene de quedar libre tras su paso por Unión Española.

De muy buenos pasos por Rosario Central y la Academia, Vecchio llegó a un acuerdo económico con el elenco de Los Polvorines, y de no mediar inconvenientes se someterá a la revisión médica para luego estampar la rúbrica en su contrato, y así convertirse en una de las caras nuevas del plantel conducido por Battaglia.

A un año de lo que fue su salida de Racing, con quien ganó dos títulos en 2022 y 2023, y tras defender por su segunda vez en su carrera la camiseta de Unión Española, el rosarino de 36 años está por retornar al fútbol argentino y así ayudar a San Miguel a poder conseguir el gran objetivo del año luego de que en 2023 consiguiera el ascenso desde la B Metropolitana.

Emiliano Vecchio quedó libre en Unión Española.

Emiliano Vecchio anheló con jugar en Boca

Emiliano Vecchio, uno de los jugadores que fue dirigido por Gago en la Academia y que actualmente se encuentra en libertad de acción tras finalizar su contrato con la Universidad Española de Chile, habló en una entrevista con DSports Radio, y allí manifestó su deseo de ser refuerzo del Xeneize.

Publicidad

Publicidad

“Me gustaría jugar en Boca obviamente. Es el Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, pero me gustaría”, comentó el mediocampista ofensivo de 36 años confesando que le gustaría jugar en el elenco de La Riberay que en el pasado tuvo la oportunidad.

Además, fue autocrítico al comentar que no considera que Gago lo tenga en sus planes para ficharlo en el próximo mercado de pases: “Claramente no debo estar en los planes de Fernando. Hoy Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo”.

Emiliano Vecchio durante su etapa en Racing.

Publicidad

Publicidad

Los números de Emiliano Vecchio en la última temporada

A lo largo de esta temporada 2024 con la Universidad Española de Chile, el mediocampista ofensivo de 36 años disputó un total de 64 partidos. En los mismos, convirtió 13 goles y aportó 17 asistencias en los 4.320 minutos que estuvo en cancha. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado.

ver también Vecchio, acusado de no pagar el alquiler durante meses