El Torneo Apertura 2026 ya está en marcha, pero el mercado de pases continúa abierto por unos días más. Incluso, los equipos que vendan piezas al exterior podrán seguir incorporando, sobre todo quienes afronten este año competencias internacionales.

Este es el caso de Rosario Central, que fue líder de la Tabla Anual durante 2025 y regresará a la máxima cita de clubes de CONMEBOL con Ángel Di María como bandera. Por eso, la dirigencia intenta sumar jerarquía al plantel liderado por el Fideo.

En ese contexto, Rosario Central anunció este lunes la contratación de Pol Fernández como jugador libre por lo que resta del año. El exmediocampista de Boca estuvo cerca de completar su retiro a fin de año, pero decidió afrontar un nuevo desafío en su carrera.

El volante, de 34 años, viene de un 2025 para el olvido. Es que, tras su salida del Xeneize, recaló en Fortaleza y posteriormente cerró el año con la camiseta de Godoy Cruz. Lo inusual fue que ambos equipos perdieron la categoría al final de la temporada.

Pol Fernández tendrá su segundo ciclo en Rosario Central

“Les comunicamos oficialmente que Guillermo “Pol” Fernández es nuevo jugador del Club Atlético Rosario Central. El experimentado volante tendrá su segunda etapa en nuestra institución, ya que vistió nuestra camiseta en el Torneo Inicial 2013”, anunció el Canalla.

En su primera etapa, a préstamo desde Boca y antes de pasar por Atlético Rafaela, solamente disputó 7 compromisos en los que no aportó goles o asistencias. En esta oportunidad llega con otro grado de madurez y jerarquía para conseguir minutos en el equipo.

