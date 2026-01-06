Tras irse libre de Boca, el grande del fútbol argentino que pidió condiciones por Frank Fabra

El 2026 comenzó con todo. Los movimientos dentro del mercado de pases están haciendo muchísimo ruido, pero aún quedan dos meses para que los equipos conformen sus respectivos planteles con diferentes futbolistas. Y uno de los que está buscando un nuevo rumbo es Frank Fabra, que quedó con el pase en su poder tras irse libre de Boca.

Luego de una década en el fútbol argentino, donde tuvo un gran nivel en su llegada y terminó diluyéndose, el lateral colombiano de 34 años tenía pensado regresar a su tierra. Sin embargo, existe la posibilidad de que juegue para otro de los grandes del país, quien levantó el teléfono y solicitó condiciones.

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP pudo saber que alguien cercano a la Secretaría Técnica de San Lorenzo llamó al agente de Fabra para solicitarle condiciones, ya que es un futbolista que interesa para reforzar el plantel que dirige Damián Ayude.

Debido a que el Cuervo puede sufrir la baja de Elías Báez, quien estuvo en el radar de River, pero que tiene muchísimas chances de emigrar hacia Atlanta United, el entrenador pidió por la llegada de un lateral izquierdo. Y ante los grandes problemas económicos que atraviesan los del Bajo Flores para poder comprar futbolistas, surgió la posibilidad de adquirir a uno con el que solamente deban negociar la parte contractual.

Hasta el momento, no hubo una respuesta por parte del ex Boca ni de su agente Martín Aráoz, ni de José Constanzo, quien también maneja la carrera del colombiano. Pero, ante el deseo de continuar en la República Argentina, la chance está latente.

Frank Fabra se fue libre de Boca. (Getty Images)

Frank Fabra habló de su futuro

En la entrevista que le brindó a Win Sports, donde confirmó que Edwin Cardona y Jorman Campuzano le insisten para que emigre hacia Atlético Nacional, el lateral por izquierda afirmó que “hay muchos equipos que son interesantes, primero el Cali, jugué en el Medellín, Nacional es un equipo grande, no te puedo decir solo uno”.

Luego, el nacido en Nechí, agregó: “Hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo ¿por qué no darle una alegría en el cielo?, no tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría”.

¿Cómo fue el paso de Fran Fabra por Boca?

Luego de destacarse en el fútbol colombiano en sus pasos por Envigado, Deportivo Cali y Deportivo Independiente de Medellín, Frank Fabra llegó a Boca a comienzos de 2016. Desde entonces acumuló 241 partidos en los que marcó 14 goles, brindó 32 asistencias y conquistó nueve títulos.

