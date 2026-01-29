Tras su gol a Boca, Gónzalez Pírez habló de la salida de Ascacibar: “Nos fijamos en el equipo, no en la persona”

Con Santiago Ascacibar viendo el partido desde un palco junto a otros jugadores del plantel de Boca, Estudiantes de La Plata consiguió una victoria 2-1 ante el nuevo equipo de su excapitán, por demás especial por todo lo que se generó en los últimos días con su salida.

Leandro González Pírez, autor de uno de los goles de ese triunfo, habló tras el partido del jugador al que había bromeado con darle alguna patada si le tocaba enfrentarlo, intentando minimizar la polémica y el malestar que parecería haber quedado en El Pincha.

“El Rusito es Estudiantes de La Plata, siempre lo dije. Yo no me meto en las decisiones de nadie. Le deseamos lo mejor. Nosotros somos un equipo que tranquilamente puede competir sin cualquiera. Nos fijamos mucho en el equipo y no en la persona, en los nombres. Hoy quedó demostrado”, manifestó en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Con un equipo joven, con muchos chicos del club, hicimos un gran partido, le ganamos justamente a Boca, entonces me parece que con nuestras armas tenemos para competir. Este club tiene ese chip en la cabeza y ahora no va a ser la excepción”.

Eduardo Domínguez también habló de Ascacibar

En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Boca, también Eduardo Domínguez se refirió a la salida de Santiago Ascacibar, justificando su decisión pero explicando que sumado a la inminente partida de Cetré obliga a reconstruir el equipo.

“Vivimos viendo lo que tiene que hacer el vecino y nosotros no hacemos. Sabemos lo que significa la pasión del hincha y el sentimiento que está en juego. Nadie está exento de equivocarse o apresurarse en alguna declaración. El Ruso le dio mucho al club, dos veces lo vendió. Dejó mucho dinero. Mucha gente y muchos hinchas se sienten identificados con él”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Hay clubes más populares en el país, no hay que ser necios, y el sentía que tenía que dar otro paso ya desde finales de año. Se dio a último momento esta situación pero nosotros ya sabíamos que podía pasar. Es solamente tiempo. Nosotros nos tenemos que reconstruir como grupo. Fue difícil empezar el torneo con incertidumbres. Ahora llegó Brian (Aguirre), llegó Tomás (Palacios). Cerramos lo que va a ser el grupo y tenemos muchas más certezas de cómo queremos encarar el semestre”.

