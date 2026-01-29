Es tendencia:
Fútbol argentino

¿Lo gritó? Ascacibar y una curiosa reacción al primer gol de Estudiantes a Boca

Pese a la recomendación de la dirigencia del Xeneize, el Ruso decidió decir presente en Uno y estuvo en un palco junto a sus compañeros.

Por Lautaro Toschi

Santiago Ascacibar
© Prensa Boca JuniorsSantiago Ascacibar

El pasado miércoles, Santiago Ascacibar vivió una jornada especial. Apenas un día atrás había dejado Estudiantes para sumarse en Boca y el destino quiso que su primer partido como jugador del Xeneize -al cual no fue convocado por haber tenido solamente un entrenamiento con sus nuevos compañeros- sea justamente ante el Pincha en La Plata.

Como era de esperar, la dirigencia de Boca le recomendó que no vaya al estadio. Muchos hinchas de Estudiantes no quedaron conformes con su decisión de marchase al Xeneize y el hecho de concurrir a la cancha no iba a contribuir en bajar la espuma, pero el Ruso optó por ir en su camioneta personal.

Ante esta situación, existía la posibilidad de que Ascacibar vea el partido desde su palo en Uno, pero finalmente se sumó a la delegación de Boca y vio el partido con sus nuevos compañeros, aunque con la atenta mirada de los hinchas de Estudiantes que están en el sector y también de las cámaras de televisión.

¿Ascacibar gritó el gol de Estudiantes?

El Pincha fue superior a Boca y se quedó con la victoria por 2 a 1. El marcador lo abrió Santiago Núñez y las cámaras de ESPN, que estaban haciendo un seguimiento personalizado a Santiago Ascacibar tomaron ese momento. El Ruso atinó a decir algo en el tanto del Pincha y pareció ser un grito de gol que duró un segundo, para luego comentar algo y tomarse la cara.

¿Cómo reaccionó Ascacibar en el gol de Boca?

El dardo de Verón por la salida de Ascacibar a Boca que contradijo el mánager de Estudiantes: "Nada de eso pasó"

ver también

El dardo de Verón por la salida de Ascacibar a Boca que contradijo el mánager de Estudiantes: “Nada de eso pasó”

Sobre el final del partido, Exequiel Zeballos descontó para los de Claudio Úbeda y en esta oportunidad quedó más claro qué reacción tuvo Santiago Ascacibar: fue un grito corto de gol y luego arengó. Finalmente, el partido terminó 2 a 1 a favor de Estudiantes, lo que dejó al Xeneize con tres puntos en la tabla de posiciones.

DATOS CLAVE

  • Santiago Ascacibar debutó como jugador de Boca presenciando la derrota 2 a 1 ante Estudiantes.
  • El volante se trasladó en su camioneta personal al estadio Uno pese a recomendaciones dirigenciales.
  • Santiago Núñez anotó el primer gol del encuentro que dejó a Boca con tres puntos.
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

