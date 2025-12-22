Tras su salida de Racing, Luciano Vietto arremetió contra Diego Milito y Gustavo Costas: “No recibí ninguna oferta”

Después de lo que fue su regreso a mediados de 2024, finalmente Luciano Vietto se va de Racing. Lo que parecía ser una vuelta al club de sus amores hasta retirarse profesionalmente, se cortó antes de tiempo porque la institución no le propuso extender el vínculo vigente que termina a fin de año. Por ese motivo, rompió el silencio y apuntó contra Diego Milito y Gustavo Costas.

El surgido de las divisiones inferiores y que tuvo una tremenda irrupción al debutar en Primera División hace 15 años, volvió a la Academia en busca de conquistar varios títulos y lo consiguió. Es que se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y luego levantó el trofeo de la Recopa Sudamericana, pero su ciclo se cortó mucho antes de lo planificado en un principio.

Lo cierto es que el delantero de 32 años rompió el silencio en una entrevista exclusiva con ESPN, en la que hizo referencia a su inesperada salida. “Me avisaron de un momento para otro“, sentenció Vietto con un claro tono de tristeza. “Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, y cuesta un poco procesarlo“, confesó pocos segundos más tarde el talentoso atacante.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Se dice que no acepté una rebaja ni contrato por productividad“, sostuvo sobre los rumores mediáticos que indicaban dicha cuestión. “Pero no recibí ninguna oferta”, aclaró para no dar lugar a posibles dudas y en un encriptado mensaje contra Diego Milito, el presidente de Racing.

Después de referirse a lo contractual que en definitiva deriva en el final de su estadía en la institución, el futbolista se refirió a Costas. “No fue fácil con Gustavo para mí, somos polos opuestos en lo futbolístico“, expresó en primera instancia en cuanto a lo táctico. “Me costó mucho participar en su ideología“, agregó después sobre el estilo de juego que impone el director técnico.

Inmediatamente, continuó con su relato sobre el experimentado entrenador de la Academia que devolvió al club al plano internacional. “Siempre con respeto, le ha dado mucho a Racing, pero a mí, por mis formas, no me ha ayudado mucho a la hora de entrar a la cancha“, manifestó Vietto con palabras muy cuidadosas sobre el DT que se convirtió en una verdadera leyenda en Racing.

Luciano Vietto y Gustavo Costas en Racing.

En definitiva, Vietto se va como agente libre de Racing tras terminar su contrato este 31 de diciembre. De esta manera, se da por finalizado su segundo ciclo en la Academia después de 25 partidos oficiales, convertir 7 goles y repartir 2 asistencias, además de estar presente en las dos consagraciones recientes a nivel continental que le devolvieron prestigio al conjunto de Avellaneda.

Racing despidió públicamente a Luciano Vietto

