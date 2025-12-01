Scaloni, feliz con el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a Primera: el motivo que alegró al DT de la Selección Argentina

Tras quedarse con la ida 2 a 0 y empatar 1 a 1 en la revancha ante Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto se quedó con el Reducido de la Primera Nacional y de esta manera logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años de ausencia.

Este regreso del León del Imperio a la máxima división del fútbol argentino no solo alegró a sus hinchas, sino que también le generó felicidad a Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, debido a que Pablo Aimar, su ayudante de campo, inició su recorrido en inferiores allí.

Aimar, ex futbolista de gran paso por clubes como River o Valencia, y que actualmente es ayudante de campo de Scaloni, es reconocido hincha de Estudiantes de Río Cuarto. Es por eso que este histórico ascenso generó felicidad dentro del cuerpo técnico de la Albiceleste.

Tal es así que años después de su retiro en el Millonario, el Payasito volvió para jugar un partido con la camiseta del León del Imperio. El mismo tuvo una sensación más que especial, ya que no solo fue su último encuentro, sino que también compartió cancha con su hermano Andrés.

En aquel encuentro, Aimar estuvo presente en el empate sin goles entre su equipo y Sportivo San Francisco por la Primera Fase de la Copa Argentina 2018. Allí disputó 50 minutos, fue reemplazado por Bruno Sepúlveda y no logró la clasificación a la siguiente instancia.

Pablo Aimar en su vuelta a Estudiantes de Río Cuarto.

Publicidad

Publicidad

Para este partido especial, el Estadio Ciudad de Río Cuarto estuvo repleto de público para ver al ex jugador de la Selección Argentina. Dentro de las presencias destacadas, estuvo Marcelo Bielsa, quien fue entrenador suyo, así como también su padre, Ricardo, quien se emocionó hasta las lágrimas.

ver también Fue campeón con River y se hizo viral por un gol errado en la final de la Primera Nacional

“Fue una linda fiesta. Esto podía salir bien o no y para mí salió bien porque pude jugar con mi hermano, con la familia en la tribuna. Se termina una etapa acá, este fue mi último partido. Que haya venido Marcelo Bielsa es una emoción enorme para mí. No tenía idea de que iba a venir. Es alguien que no ponía el resultado por delante de nada más importante”, comentó Aimar luego del encuentro.

Agustín Fontana fue noticia por el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto

Fontana, delantero surgido de Banfield y que fue fichado por Marcelo Gallardo para jugar en River en 2021 fue noticia luego del ascenso del León del Imperio. Esto se debe a que con el partido 1 a 0 a favor de Deportivo Madryn, el futbolista tuvo un mano a mano para empatar pero definió por arriba del travesaño.

Publicidad

Publicidad

Minutos más tarde, el equipo comandado por Iván Delfino llegó al empate a través de Morales y de esta manera sentenció su vuelta a la máxima división del fútbol argentino tras 40 años, ya que entre 1983 y 1985 participó de los campeonatos nacionales.

En síntesis