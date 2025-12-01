Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Scaloni, feliz con el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a Primera: el motivo que alegró al DT de la Selección Argentina

Por lazos cercanos con el club, el entrenador de la Albiceleste celebró al vuelta del León del Imperio a la LPF.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Tras quedarse con la ida 2 a 0 y empatar 1 a 1 en la revancha ante Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto se quedó con el Reducido de la Primera Nacional y de esta manera logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años de ausencia. 

Este regreso del León del Imperio a la máxima división del fútbol argentino no solo alegró a sus hinchas, sino que también le generó felicidad a Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, debido a que Pablo Aimar, su ayudante de campo, inició su recorrido en inferiores allí. 

Aimar, ex futbolista de gran paso por clubes como River o Valencia, y que actualmente es ayudante de campo de Scaloni, es reconocido hincha de Estudiantes de Río Cuarto. Es por eso que este histórico ascenso generó felicidad dentro del cuerpo técnico de la Albiceleste. 

Tal es así que años después de su retiro en el Millonario, el Payasito volvió para jugar un partido con la camiseta del León del Imperio. El mismo tuvo una sensación más que especial, ya que no solo fue su último encuentro, sino que también compartió cancha con su hermano Andrés.

En aquel encuentro, Aimar estuvo presente en el empate sin goles entre su equipo y Sportivo San Francisco por la Primera Fase de la Copa Argentina 2018. Allí disputó 50 minutos, fue reemplazado por Bruno Sepúlveda y no logró la clasificación a la siguiente instancia. 

Pablo Aimar en su vuelta a Estudiantes de Río Cuarto.

Pablo Aimar en su vuelta a Estudiantes de Río Cuarto.

Publicidad

Para este partido especial, el Estadio Ciudad de Río Cuarto estuvo repleto de público para ver al ex jugador de la Selección Argentina. Dentro de las presencias destacadas, estuvo Marcelo Bielsa, quien fue entrenador suyo, así como también su padre, Ricardo, quien se emocionó hasta las lágrimas.

Fue campeón con River y se hizo viral por un gol errado en la final de la Primera Nacional

ver también

Fue campeón con River y se hizo viral por un gol errado en la final de la Primera Nacional

“Fue una linda fiesta. Esto podía salir bien o no y para mí salió bien porque pude jugar con mi hermano, con la familia en la tribuna. Se termina una etapa acá, este fue mi último partido. Que haya venido Marcelo Bielsa es una emoción enorme para mí. No tenía idea de que iba a venir. Es alguien que no ponía el resultado por delante de nada más importante”, comentó Aimar luego del encuentro. 

Agustín Fontana fue noticia por el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto

Fontana, delantero surgido de Banfield y que fue fichado por Marcelo Gallardo para jugar en River en 2021 fue noticia luego del ascenso del León del Imperio. Esto se debe a que con el partido 1 a 0 a favor de Deportivo Madryn, el futbolista tuvo un mano a mano para empatar pero definió por arriba del travesaño. 

Publicidad

Minutos más tarde, el equipo comandado por Iván Delfino llegó al empate a través de Morales y de esta manera sentenció su vuelta a la máxima división del fútbol argentino tras 40 años, ya que entre 1983 y 1985 participó de los campeonatos nacionales. 

En síntesis 

  • Estudiantes de Río Cuarto regresó a la Liga Profesional tras 40 años de ausencia, al ganar el Reducido de la Primera Nacional (ida 2-0, vuelta 1-1 ante Deportivo Madryn).
  • El ascenso generó felicidad en el DT Lionel Scaloni debido a que su ayudante de campo, Pablo Aimar, es un reconocido hincha que inició su recorrido en inferiores allí.
  • Aimar jugó su último partido como profesional con Estudiantes de Río Cuarto en la Copa Argentina 2018, junto a su hermano Andrés, con la presencia de Marcelo Bielsa en la tribuna.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Flamengo le pidió a Lionel Scaloni que convoque a Agustín Rossi a la Selección Argentina
Selección Argentina

Flamengo le pidió a Lionel Scaloni que convoque a Agustín Rossi a la Selección Argentina

A Scaloni le abrieron las puertas de uno de los cinco grandes del fútbol argentino cuando deje la Selección
Selección Argentina

A Scaloni le abrieron las puertas de uno de los cinco grandes del fútbol argentino cuando deje la Selección

En España le sugieren una nueva alternativa a la Selección Argentina para el Mundial
Selección Argentina

En España le sugieren una nueva alternativa a la Selección Argentina para el Mundial

Escándalo con Milito en México tras la eliminación de Chivas: empujones, agarrones de cuello y cachetazo
Fútbol Internacional

Escándalo con Milito en México tras la eliminación de Chivas: empujones, agarrones de cuello y cachetazo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo