Deportivo Madryn 1-0 Estudiantes de Río Cuarto EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la vuelta de la final de la Primera Nacional: gol de Silva

El encuentro comenzará a las 17 y se podrá ver a través de la pantalla de TyC Sports y su plataforma, TyC Sports Play.

El combinado de Chubut precisa ganar por una diferencia de dos goles para igualar la serie y llevarla a los penales. En caso de hacerlo por tres o más tantos se quedará con el ascenso. Del otro lado, a Estudiantes le alcanza con perder por la mínima para celebrar.

A pesar de las lluvias durante la jornada, el campo se encuentra en buenas condiciones para afrontar la definición por el segundo ascenso.

Tras un extenso recibimiento de los locales, pitó Tello. Se juega la final de vuelta por el ascenso a Primera División.

Las condiciones climáticas y la intensidad en el juego hacen que todavía no se hayan generado jugadas claras para ambos equipos. Todo sigue 0-0.

El arquero de Madryn evitó la caída de su arco tras un claro cabezazo de Ferreira que se metía en el palo más lejano.

Tras el cabezazo, el delantero buscó colocado y desde afuera del área. La pelota bajó a tiempo, per0 se fue apenas ancha. Se salva Madryn.

Luego de algunos minutos de juego cerca del área del conjunto cordobés, la visita hilvanó tres remates peligrosos, pero Madryn logró desactivar el peligro cerca de la línea.

Madryn y Estudiantes no se sacaron ventajas en estos 45 minutos. Todo se reanuda en 15 minutos.

Con la ventaja de 2-0 para Estudiantes en la serie, Madryn se jugará todo en estos últimos 45 minutos.

A Silva le quedó una volea en el área, pero le erró a la pelota y perdió la oportunidad.

Silva ensayó una tijera y tuvo premio. Deportivo Madryn gana 1-0 y está a uno de los penales.

