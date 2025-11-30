Es tendencia:
logotipo del encabezado
PRIMERA NACIONAL

Deportivo Madryn 1-0 Estudiantes de Río Cuarto EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la vuelta de la final de la Primera Nacional: gol de Silva

Tras la victoria de los cordobeses en la ida, los de Chubut intentarán dar vuelta la historia para buscar el boleto a la Primera División.

18' PT: ¡GOL DE DEPORTIVO MADRYN!

Silva ensayó una tijera y tuvo premio. Deportivo Madryn gana 1-0 y está a uno de los penales.

Tweet placeholder
Publicidad

11' ST: ¡Se lo perdió Madryn!

A Silva le quedó una volea en el área, pero le erró a la pelota y perdió la oportunidad.

¡En marcha la segunda mitad!

Con la ventaja de 2-0 para Estudiantes en la serie, Madryn se jugará todo en estos últimos 45 minutos.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Madryn y Estudiantes no se sacaron ventajas en estos 45 minutos. Todo se reanuda en 15 minutos.

41' PT: ¡Se lo perdió Estudiantes!

Luego de algunos minutos de juego cerca del área del conjunto cordobés, la visita hilvanó tres remates peligrosos, pero Madryn logró desactivar el peligro cerca de la línea.

Publicidad

26' PT: Lo tuvo Ferreira para Estudiantes

Tras el cabezazo, el delantero buscó colocado y desde afuera del área. La pelota bajó a tiempo, per0 se fue apenas ancha. Se salva Madryn.

21' PT: ¡Atajó Bonnín!

El arquero de Madryn evitó la caída de su arco tras un claro cabezazo de Ferreira que se metía en el palo más lejano.

19' PT: Partido con roces y pocos remates

Las condiciones climáticas y la intensidad en el juego hacen que todavía no se hayan generado jugadas claras para ambos equipos. Todo sigue 0-0.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Tras un extenso recibimiento de los locales, pitó Tello. Se juega la final de vuelta por el ascenso a Primera División.

¡Todo listo en Madryn!

A pesar de las lluvias durante la jornada, el campo se encuentra en buenas condiciones para afrontar la definición por el segundo ascenso.

Publicidad

Qué necesita Deportivo Madryn para ascender

El combinado de Chubut precisa ganar por una diferencia de dos goles para igualar la serie y llevarla a los penales. En caso de hacerlo por tres o más tantos se quedará con el ascenso. Del otro lado, a Estudiantes le alcanza con perder por la mínima para celebrar.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE DEPORTIVO MADRYN

Yair Bonnín; Agustín Sosa, Santiago Postel, Facundo Giacopuzzi, Diego Martínez; Brunos Juncos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Germán Rivero; Luis Silba y Diego Crego.

LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Brian Olivera; Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Lucas González; Tomás González, Javier Ferreira y Mauro Valiente.

Hora y TV

El encuentro comenzará a las 17 y se podrá ver a través de la pantalla de TyC Sports y su plataforma, TyC Sports Play.

¡Bienvenidos a todos!

Arrancamos un nuevo minuto a minuto. Esta tarde se enfrentan Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto.

Publicidad

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Madryn y Estudiantes definen el ascenso.
© @ClubMadrynMadryn y Estudiantes definen el ascenso.

En el Estadio Abel Sastre, Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto se miden este domingo por el partido de vuelta de la final del reducido de la Primera Nacional. Desde las 17, el encuentro se podrán sintonizar a través de TyC Sports y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

En el duelo de ida, el combinado cordobés se quedó con el primer capítulo con un 2-0 que significa una buena ventaja, pero no definitiva. En Chubut, los de Leandro Gracián buscarán dar vuelta la historia para acompañar a Gimnasia de Mendoza a la máxima categoría.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
El gol de Ayrton Costa en Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025
Boca Juniors

El gol de Ayrton Costa en Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025

Por qué Boca usa brazalete negro hoy vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura
Boca Juniors

Por qué Boca usa brazalete negro hoy vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Los millones que Di Carlo y Gallardo pretenden gastar en refuerzos en el mercado de pases
River Plate

Los millones que Di Carlo y Gallardo pretenden gastar en refuerzos en el mercado de pases

Verón le respondió a Milei por el apoyo y advirtió a AFA: "No va a pasar"
Fútbol Argentino

Verón le respondió a Milei por el apoyo y advirtió a AFA: "No va a pasar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo