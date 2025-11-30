Deportivo Madryn 1-0 Estudiantes de Río Cuarto EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la vuelta de la final de la Primera Nacional: gol de Silva

En el Estadio Abel Sastre, Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto se miden este domingo por el partido de vuelta de la final del reducido de la Primera Nacional. Desde las 17, el encuentro se podrán sintonizar a través de TyC Sports y contará con el arbitraje de Facundo Tello.
En el duelo de ida, el combinado cordobés se quedó con el primer capítulo con un 2-0 que significa una buena ventaja, pero no definitiva. En Chubut, los de Leandro Gracián buscarán dar vuelta la historia para acompañar a Gimnasia de Mendoza a la máxima categoría.