Boca lo pagó cerca de 2 millones, no tiene lugar y su futuro estaría en Estudiantes de Río Cuarto

El delantero de Boca no tiene lugar en la conformación del plantel y tiene muchas chances de emigrar hacia Córdoba.

Por Julián Mazzara

El mercado de pases está a flor de piel, donde Boca se encuentra en plena búsqueda de refuerzos para encarar la próxima temporada, donde buscará volver a conquistar la Copa Libertadores, competencia a la que regresó después de dos años.

Mientras en la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme están tratando de cerrar el arribo de Marino Hinestroza, negociación que se complicó por la postura de Atlético Nacional, se encuentran resolviendo el futuro de Nicolás Orsini, quien regresó de su préstamo en Platense.

El delantero con pasado en Lanús y Sarmiento no será tenido en cuenta, y ya le indicaron que deberá buscar un nuevo rumbo para su carrera. Tras llegar al Xeneize por 1.750.000 de dólares, tuvo un flojo desempeño y no logró mostrar lo que había hecho tanto en el Granate como en el elenco de Junín. A raíz de ello, estuvo a préstamo en Unión y en el Calamar.

En las últimas horas, se confirmó que Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido a la Liga Profesional, se comunicó con la Comisión Directiva de Boca para solicitar condiciones por el atacante de 31 años nacido en Morteros. Por el momento, no se conoció la respuesta de Riquelme para dejarlo partir, ya que no tendrá lugar.

Los números de Nicolás Orsini en Platense

En la temporada a préstamo en Platense, el delantero de 31 años disputó un total de 22 partidos, en los que convirtió un gol y aportó una asistencia. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 716 minutos en cancha. 

DATOS CLAVES

  • Nicolás Orsini no será tenido en cuenta en Boca tras volver de Platense.
  • Estudiantes de Río Cuarto solicitó condiciones por el delantero de 31 años.
  • Boca pagó 1.750.000 dólares por el pase del atacante que deberá buscar club.
