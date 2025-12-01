Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ex River

Fue campeón con River y se hizo viral por un gol errado en la final de la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera tras superar en las finales a Deportivo Madryn, fue 2 a 0 en Córdoba y 1 a 1 en Chubut.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Un ex River falló un mano a mano clarísimo en Madryn
© Captura TyC SportsUn ex River falló un mano a mano clarísimo en Madryn

Estudiantes de Río Cuarto hizo historia el pasado domingo. En una final apasionante ante Deportivo Madryn logró ascender a Primera División por primera vez en su historia. La ida había sido 2 a 0 en Córdoba y todo se definió el Chubut con un duelo que terminó 1 a 1. Quien jugó para los cordobeses fue Agustín Fontana, quien tuvo un breve paso por River allá por 2021 de la mano de Marcelo Gallardo.

Fontana fue protagonista de una acción insólita. Corrían 34 minutos del segundo tiempo, Deportivo Madryn lo ganaba 1 a 0 y estaba expectante de poder igualar la serie. El atacante recibió un pelotazo largo, el defensor rival falló en el cálculo y eso hizo que quede mano a mano con el arquero.

El ex River condujo, se metió en el área, se acomodó para rematar cómodo, pero la decisión fue totalmente desacertada: quiso fulminar al arquero rival y la pelota se fue muy lejos. Afortunadamente para él y para todo Estudiantes de Río Cuarto, pocos minutos después llegó el tanto del empate que le permitió a los cordobeses ascender a Primera División.

Así fue la insólita situación desperdiciada por Fontana

Tweet placeholder

Los 30 equipos que jugarán la Primera División del fútbol argentino en 2026

El fallido paso de Agustín Fontana por River

A comienzos de 2021, Marcelo Gallardo apostó por Agustín Fontana. El atacante se había destacado en Banfield, pero en cuanto llegó a River no logró hacer pie. Tuvo competencia fuerte ya que por aquel entonces estaban Rafael Santos Borré y Matías Suárez como titulares, por otro lado se estaba afianzando Julián Alvarez y también estaban Girotti y Beltrán.

Publicidad

Fontana nunca peleó por el puesto y solamente sumó un puñado de partidos en ese 2021 antes de marcharse a Defensa y Justicia. En total fueron 15 encuentros en los que no marcó tantos. Integró el plantel que fue campeón de la Supercopa Argentina, de la Liga Profesional y del Trofeo de Campeones.

DATOS CLAVE

  • Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera División por primera vez tras empatar 1 a 1 la final ante Deportivo Madryn (global 3-1).
  • El ascenso de Estudiantes se concretó el pasado domingo en Chubut, luego de ganar la ida 2 a 0 en Córdoba.
  • El delantero Agustín Fontana, con pasado en River Plate en 2021, fue parte del plantel campeón en Supercopa Argentina, Liga Profesional y Trofeo de Campeones.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Estudiantes de Río Cuarto aguantó en Puerto Madryn y ascendió a la Liga Profesional
Fútbol Argentino

Estudiantes de Río Cuarto aguantó en Puerto Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Detuvieron al presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alcio Dagatti
Fútbol Argentino

Detuvieron al presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alcio Dagatti

Qué canal transmite San Martín de Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto por la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Qué canal transmite San Martín de Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto por la Primera Nacional

Lluvia de críticas en Brasil para Abel Braga por su presentación en Inter de Porto Alegre
Fútbol Internacional

Lluvia de críticas en Brasil para Abel Braga por su presentación en Inter de Porto Alegre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo