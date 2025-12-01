Fue campeón con River y se hizo viral por un gol errado en la final de la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto hizo historia el pasado domingo. En una final apasionante ante Deportivo Madryn logró ascender a Primera División por primera vez en su historia. La ida había sido 2 a 0 en Córdoba y todo se definió el Chubut con un duelo que terminó 1 a 1. Quien jugó para los cordobeses fue Agustín Fontana, quien tuvo un breve paso por River allá por 2021 de la mano de Marcelo Gallardo.

Fontana fue protagonista de una acción insólita. Corrían 34 minutos del segundo tiempo, Deportivo Madryn lo ganaba 1 a 0 y estaba expectante de poder igualar la serie. El atacante recibió un pelotazo largo, el defensor rival falló en el cálculo y eso hizo que quede mano a mano con el arquero.

El ex River condujo, se metió en el área, se acomodó para rematar cómodo, pero la decisión fue totalmente desacertada: quiso fulminar al arquero rival y la pelota se fue muy lejos. Afortunadamente para él y para todo Estudiantes de Río Cuarto, pocos minutos después llegó el tanto del empate que le permitió a los cordobeses ascender a Primera División.

Así fue la insólita situación desperdiciada por Fontana

Tweet placeholder

Los 30 equipos que jugarán la Primera División del fútbol argentino en 2026

El fallido paso de Agustín Fontana por River

A comienzos de 2021, Marcelo Gallardo apostó por Agustín Fontana. El atacante se había destacado en Banfield, pero en cuanto llegó a River no logró hacer pie. Tuvo competencia fuerte ya que por aquel entonces estaban Rafael Santos Borré y Matías Suárez como titulares, por otro lado se estaba afianzando Julián Alvarez y también estaban Girotti y Beltrán.

Publicidad

Publicidad

Fontana nunca peleó por el puesto y solamente sumó un puñado de partidos en ese 2021 antes de marcharse a Defensa y Justicia. En total fueron 15 encuentros en los que no marcó tantos. Integró el plantel que fue campeón de la Supercopa Argentina, de la Liga Profesional y del Trofeo de Campeones.

DATOS CLAVE