La quinta fecha de la actual temporada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol sigue su marcha. En ese contexto, este miércoles, la misma se trasladó hasta el siempre coqueto estadio Tomás Adolfo Ducó del barrio porteño de Parque de los Patricios.

En dicho reducto, quienes se encontraron frente a frente buscando tres puntos muy necesarios fueron Barracas Central y Banfield. Y lo cierto es que el Guapo encontró la apertura del marcador a los 30 minutos del primer tiempo a través de Alexis Domínguez.

De todas maneras, el Taladro no bajó los brazos en ningún momento y tuvo a su disposición una jugada que terminó siendo muy discutida. Es que todo Banfield pidió penal por una supuesta infracción de Francisco Álvarez sobre Juan Álvarez en el cierre de dicho período.

Las autoridades del encuentro determinaron que no hubo motivo para cobrar penal, algo que no hizo más que desatar la furia de toda la delegación del equipo visitante. Inclusive, quien no pudo controlarse ni un poco fue el propio Julio Falcioni.

Sí, al finalizar el primer tiempo, el experimentado director técnico de Banfield estalló de ira y fue a increpar a Ariel Penel, el árbitro del partido. Allí fue cuando vio la tarjeta roja y terminó empujando al juez. Un momento muy tenso en el encuentro.