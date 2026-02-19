Es tendencia:
A qué hora juega Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana: qué canal pasa y cómo ver online

En el Estadio Ciudad de Lanús, el Granate y el Mengao se enfrentan por la ida de la Recopa.

Por Marco D'arcangelo

Lanús y Flamengo se enfrentan por la Recopa Sudamericana.
© GettyLanús y Flamengo se enfrentan por la Recopa Sudamericana.

En el Estadio Ciudad de Lanús, por el partido correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana, Lanús, campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, recibe a Flamengo, ganador de la Copa Conmebol Libertadores 2025 en búsqueda de un buen resultado para la revancha. 

El Granate jugará este certamen por segunda vez en su historia, ya que participó de la edición 2014 por ganar la Sudamericana 2013. En aquella oportunidad, cayó 5 a 3 en el resultado global frente a Atlético Mineiro al perder 1 a 0 como local y 4 a 3 en condición de visitante. 

Flamengo, por su parte, jugará la Recopa por tercera vez. Previo a esto, disputó las ediciones 2020 y 2023. En la primera derrotó a Independiente del Valle 5 a 2 en el global (empate 2 a 2 en la ida y triunfo 3 a 0 en la vuelta), mientras que en 2023 perdió por penales con el mismo rival tras empatar 1 a 1 en la serie. 

A qué hora juega Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

Este duelo se disputará este jueves 19 de febrero a partir de las 21.30 horas de Argentina, mientras que la revancha se jugará en una semana, es decir, el jueves 26 de febrero, en el mismo horario. El estadio de la vuelta será el mítico Maracaná, donde el Mengao hace las veces de local.

Qué canal pasa y cómo ver online Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

El encuentro entre el Granate y el Mengao, programado para este jueves 19 de febrero a las 21.30 horas se podrá ver en vivo a través de ESPN. Por otro lado, de manera online el encuentro se transmitirá por la plataforma de streaming de Disney+.

Datos claves 

  • Lanús y Flamengo juegan la ida de la Recopa Sudamericana este 19 de febrero.
  • El encuentro comenzará a las 21:30 horas en el Estadio Ciudad de Lanús por ESPN y Disney+.
  • Flamengo definirá la serie como local en el Estadio Maracaná el jueves 26 de febrero.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

