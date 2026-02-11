Inesperado: River refuerza a Flamengo con una joven promesa de 19 años

Mientras el mercado de pases en Argentina está cerrado, Flamengo sigue sumando jugadores para la temporada. El actual campeón de América cerró a Juan Sayago, una joven promesa de River, que se sumará a préstamo por todo el 2026.

El enganche, categoría 2007, firmó su primer contrato profesional en el Millonario hasta 2028 para poder ser cedido al gigante brasileño. La operación se cerró por un año y una opción de compra de un millón de dólares por la mitad del pase.

Cabe aclarar que Sayago no se incorporará a las filas de Filipe Luis. En principio, el joven argentino integrará el equipo sub 20 del conjunto rojinegro. Lo cierto es que ya no formará parte del plantel de Marcelo Escudero en la Reserva.

Juan Sayago llegó a River en 2023 y se desempeña como enganche. Ahora, buscará afirmarse en el exigente fútbol de Brasil, intentando hacerse protagonista en la ofensiva del conjunto de Rio de Janeiro.

Flamengo ya sumó al refuerzo más caro del fútbol sudamericano

Cabe recordar que, pocos días atrás, Flamengo cerró la contratación de Lucas Paquetá, rompiendo el mercado de pases. El Mengao se lo compró a West Ham, a cambio de 42.2 millones de euros, lo que equivale a casi 50 millones de dólares si se tiene en cuenta la moneda que suele utilizarse en el mercado de pases de Sudamérica.

ver también Richarlison ya decidió si volverá para jugar la Copa Libertadores 2026 con Flamengo

Con la incorporación del volante de la Selección de Brasil, Lucas Paquetá se convirtió en el refuerzo más caro de la historia de Sudamérica. El récord era de Cruzeiro, que en este mismo mercado de pases incorporó a Gerson a cambio de 26 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Juan Sayago se une a Flamengo a préstamo por todo el año 2026 .

se une a a préstamo por todo el año . El jugador renovó contrato con River Plate hasta el año 2028 antes de partir.

hasta el año antes de partir. Existe una opción de compra de un millón de dólares por el 50% del pase.

ver también Gallardo prepara cambios: la probable formación de River vs. Argentinos Juniors