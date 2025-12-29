Mientras el plantel comandado por Marcelo Gallardo ya afronta una exigente pretemporada de cara a 2026, la dirigencia de River Plate y su cuerpo técnico trabajan con el mercado de pases. Fausto Vera y Aníbal Moreno son las primeras caras nuevas, pero el Millonario va por más.

Tras confirmarse la salida de Milton Casco, el lateral izquierdo se convirtió en una de las posiciones prioritarias para incorporar en este mercado. Marcos Acuña lo hizo bien durante 2025, pero en Núñez pretenden traerle a alguien que le pueda pelear el puesto.

En las últimas semanas, River negoció sin éxito con Bournemouth por Julio Soler y, en ese contexto, este lunes apareció un tapado. Se trata de Matías Viña, futbolista de Flamengo por el que el Millonario ya envió su primer ofrecimiento.

El de la Selección Uruguaya, que quiere sumar méritos para ganarse un lugar en el Mundial 2026, viene de ganar la Copa Libertadores al formar parte del plantel del Mengao, aunque no sumó minutos en la competencia. Ayrton Lucas y Alex Sandro dominaron en aquel puesto.

Por la situación actual de Viña, River quiere aprovechar para sacarlo barato de Río de Janeiro. Según pudo saber BOLAVIP, el Millonario envió una oferta de préstamo con opción de compra para sumar al jugador de 28 años que también puede desempeñarse como volante.

Los números de Matías Viña en Flamengo

El lateral izquierdo surgido de Nacional llegó al Mengao para el arranque del 2024 por poco más de 8 millones de euros, proveniente de Roma. En el viejo continente jugó además para clubes como Sassuolo y Bournemouth, con previo paso por Palmeiras antes de cruzar el charco.

Desde su llegada al Fla, Viña disputó un total de 32 compromisos en los que aportó 1 gol y ganó 4 títulos, incluyendo el Brasileirao y la Copa Libertadores, ambos en este 2025.

