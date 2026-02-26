A qué hora se juega Flamengo vs. Lanús por la Recopa y qué canal lo pasa por TV

Hace exactamente una semana, en La Fortaleza, Lanús sacó una mínima ventaja contra Flamengo en el marco del partido de ida por la Recopa Sudamericana. Con una solitaria anotación de Rodrigo Castillo en la etapa complementaria, el Granate, campeón de la Copa Sudamericana, superó por 1-0 al ganador de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, la serie quedó completamente abierta. Y, este jueves, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, brasileños y argentinos volverán a encontrarse frente a frente con el objetivo en común de cosechar un nuevo título de carácter continental. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa en torno a este partido.

Lanús venció por 1-0 a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana 2026. (Foto: Getty)

¿A qué hora se juega Flamengo vs. Lanús?

El partido de vuelta por la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús se llevará a cabo este jueves 26 de febrero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

¿Cómo ver por TV Flamengo vs. Lanús?

El partido entre Flamengo y Lanús, por la vuelta de la Recopa Sudamericana, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de ESPN y a través de la plataforma Disney+.

Probable formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton.

Probable formación de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

DATOS CLAVE

Lanús lidera la serie tras vencer 1-0 a Flamengo con gol de Rodrigo Castillo.

El partido de vuelta se jugará este jueves 26 de febrero en el Estadio Maracaná.

