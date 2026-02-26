Furor por la Finalissima entre Argentina y España: lucirá como en la Final de Qatar 2022

La Finalissima que disputarán Argentina y España el próximo 27 de marzo generó mucha más expectativa que la que esperaban, incluso, los propios organizadores, AFA, Real Federación Española de Fútbol, UEFA y Conmebol. Es que en apenas dos horas volaron las entradas que se pusieron a la venta durante el miercoles 25 de febrero.

Por lo tanto, el Estadio Icónico de Lusail lucirá con un lleno absoluto, recreando así un marco muy similar al que se vivió en la Final de la Copa del Mundo de Qatar aquel 18 de diciembre del 2022 cuando los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron a la Francia de Didier Deschamps en los penales (ese día asistieron más de 89 mil personas).

Conforme al portal de medios de Qatar, cerca de 80 mil localidades estuvieron a disposición para el expendio mediante el sitio oficial del evento y ya no hay ubicaciones libres en ninguna de las cuatro categorías. Los precios iban desde los 1200 qataríes hasta los 200 (es decir, entre los 280 euros y aproximadamente 45 euros).

Asimismo, para lo que todavía sí hay opciones son para los amistosos que disputarán tanto Argentina como España, también en el Lusail, luego de verse las caras en la Finalissima. La Roja se estará midiendo a Egipto el lunes 30, mientras que la Scaloneta hará lo propio ante el seleccionado local el martes 31.

Para estos dos casos, las entradas bajan considerablemente los precios. Las más caras están en 400 qataríes (hoy el equivalente es de 93,30 euros), en tanto que las más baratas están a un costo sumamente accesible de 50 qataríes (poco menos de 12 euros).

El calendario de la Selección Argentina hasta la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina de momento sabe que enfrentará a España y Qatar en la fecha FIFA de marzo. Luego tiene opciones de disputar hasta dos amistosos en la fecha FIFA que va del primero al nueve de junio, a pocos días de su debut en la Copa de Mundo 2026 contra Argelia el 16 del mismo mes.

No obstante, si bien se rumoreó la posibilidad de enfrentar a México y Honduras, nunca fue confirmado, por lo que de momento tiene los cupos vacantes para el último periodo de ensayo antes de la defensa del título mundial.

En síntesis