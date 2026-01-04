Cristian Medina, a un paso de un club brasileño: por qué Estudiantes no recibirá dinero

Tras salir campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, Estudiantes de La Plata sabía que iba a perder algunos jugadores importantes. Cristian Medina llegó al Pincha a comienzos de 2025 luego de un escándalo: el empresario Foster Gillett fue quien puso el dinero que pagar la cláusula de salida y lo ubicó en el conjunto platense en una operación que nunca quedó del todo clara.

Si bien Medina firmó un contrato hasta 2029, se estima que existen cláusulas para poder sacarlo a fin de año y eso sucederá ya que el mediocampista surgido de Boca ya tendría todo acordado para arribar a su nuevo equipo: Botafogo de Brasil, que si bien la FIFA lo inhibió por una deuda a Atlanta United por el pase de Thiago Almada, los brasileños trabajan para solucionarlo.

Según pudo saber Bolavip, de palabra está todo acordado entre Cristian Medina y Botafogo, pero se espera la resolución sobre el levantamiento de la inhibición. Un detalle no menor es que Estudiantes de La Plata no verá un centavo de esta transferencia y sí lo hará Foster Gillett, quien fue el que aportó el dinero para ejecutar la cláusula de salida de Boca.

Cristian Medina deja Estudiantes luego de un año. (Foto: Getty).

Botafogo quiere levantar la inhibición

En su cuenta de X, Botafogo anunció: En relación con la reciente sanción de la FIFA a las transferencias de jugadores, Botafogo informa que, en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United, de la MLS, para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada”.

“Las conversaciones se suspendieron debido al receso de fin de año y se reanudarán pronto. Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026“, completó el elenco brasileño.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE