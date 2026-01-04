Es tendencia:
Cristian Medina, a un paso de un club brasileño: por qué Estudiantes no recibirá dinero

El mediocampista tiene todo acordado con uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores 2026, pero debe solucionar temas administrativos.

Por Lautaro Toschi

Cristian Medina
© GettyCristian Medina

Tras salir campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, Estudiantes de La Plata sabía que iba a perder algunos jugadores importantes. Cristian Medina llegó al Pincha a comienzos de 2025 luego de un escándalo: el empresario Foster Gillett fue quien puso el dinero que pagar la cláusula de salida y lo ubicó en el conjunto platense en una operación que nunca quedó del todo clara.

Si bien Medina firmó un contrato hasta 2029, se estima que existen cláusulas para poder sacarlo a fin de año y eso sucederá ya que el mediocampista surgido de Boca ya tendría todo acordado para arribar a su nuevo equipo: Botafogo de Brasil, que si bien la FIFA lo inhibió por una deuda a Atlanta United por el pase de Thiago Almada, los brasileños trabajan para solucionarlo.

Según pudo saber Bolavip, de palabra está todo acordado entre Cristian Medina y Botafogo, pero se espera la resolución sobre el levantamiento de la inhibición. Un detalle no menor es que Estudiantes de La Plata no verá un centavo de esta transferencia y sí lo hará Foster Gillett, quien fue el que aportó el dinero para ejecutar la cláusula de salida de Boca.

Cristian Medina deja Estudiantes luego de un año. (Foto: Getty).

Cristian Medina deja Estudiantes luego de un año. (Foto: Getty).

Botafogo quiere levantar la inhibición

En su cuenta de X, Botafogo anunció: En relación con la reciente sanción de la FIFA a las transferencias de jugadores, Botafogo informa que, en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United, de la MLS, para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada”.

“Las conversaciones se suspendieron debido al receso de fin de año y se reanudarán pronto. Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026“, completó el elenco brasileño.

DATOS CLAVE

  • Cristian Medina tiene un acuerdo de palabra para incorporarse al Botafogo de Brasil.
  • El empresario Foster Gillett recibirá el dinero de la transferencia en lugar de Estudiantes.
  • La FIFA inhibió al club brasileño por una deuda con el Atlanta United.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

